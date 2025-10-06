fechar
A Fazenda |

Em A Fazenda 17, Rayane Figliuzzi avisa quem vai mandar para a roça

Após briga em "A Fazenda 17", a fazendeira da semana Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, já revelou qual será seu alvo na roça da semana.

Por Thallys Menezes Publicado em 06/10/2025 às 22:33
Rayane Figliuzzi, em A Fazenda 17
Rayane Figliuzzi, em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Alvo na mira!

Fazendeira da semana, a influenciadora Rayane Figliuzzi já deixou claro quem pretende indicar para a terceira roça da edição.

A namorada do cantor Belo venceu a última Prova do Fazendeiro, escapando da roça, que eliminou Renata Muller.

Após barraco, Rayane Figliuzzi quer indicar Shia Phoenix

Conversando com Martina Sanzi e Walério Araújo, Rayane declarou que quer indicar o ator Shia Phoenix, por não concordar com suas atitudes dentro do reality.

Recentemente, Shia protagonizou uma briga com Wallas Arrais após mais uma festa de "A Fazenda 17". 

"Eu estou me baseando pelas coisas de ontem. Ele me disse que não falou falas agressivas, mas ele já falou. O dia que o Dudu deixou comer a bucha, falou que tinha vontade de amassar a cabeça dele. O Matheus também, outro dia ele acordou lesado, não sabendo onde estava. Ele falou que odiava gente preguiçosa e tinha vontade de bater nas pessoas", disse, segundo o Notícias da TV.

"Não estou me baseando pelas coisas que contaram lá de fora, estou vendo aqui dentro. Isso aqui é um jogo! Eu tomei ranço já. Não consigo nem olhar", completou ainda Rayane. Ela possivelmente se referia a acusações de agressão verbal feitas por Lidi Lisboa, ex-namorada de Shia.

"Não pode! Está em um reality, não sabe beber, fique sem beber. É o que eu falei, não estou julgando porque eu não vi, mas estou julgando por coisas que falou depois do acontecimento. Acha que é normal, não é normal", pontuou ainda. 

