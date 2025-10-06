Em A Fazenda 17, Rayane Figliuzzi avisa quem vai mandar para a roça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após briga em "A Fazenda 17", a fazendeira da semana Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, já revelou qual será seu alvo na roça da semana.

Clique aqui e escute a matéria

Alvo na mira!

Fazendeira da semana, a influenciadora Rayane Figliuzzi já deixou claro quem pretende indicar para a terceira roça da edição.

A namorada do cantor Belo venceu a última Prova do Fazendeiro, escapando da roça, que eliminou Renata Muller.

Após barraco, Rayane Figliuzzi quer indicar Shia Phoenix

Conversando com Martina Sanzi e Walério Araújo, Rayane declarou que quer indicar o ator Shia Phoenix, por não concordar com suas atitudes dentro do reality.

Recentemente, Shia protagonizou uma briga com Wallas Arrais após mais uma festa de "A Fazenda 17".

"Eu estou me baseando pelas coisas de ontem. Ele me disse que não falou falas agressivas, mas ele já falou. O dia que o Dudu deixou comer a bucha, falou que tinha vontade de amassar a cabeça dele. O Matheus também, outro dia ele acordou lesado, não sabendo onde estava. Ele falou que odiava gente preguiçosa e tinha vontade de bater nas pessoas", disse, segundo o Notícias da TV.

"Não estou me baseando pelas coisas que contaram lá de fora, estou vendo aqui dentro. Isso aqui é um jogo! Eu tomei ranço já. Não consigo nem olhar", completou ainda Rayane. Ela possivelmente se referia a acusações de agressão verbal feitas por Lidi Lisboa, ex-namorada de Shia.

"Não pode! Está em um reality, não sabe beber, fique sem beber. É o que eu falei, não estou julgando porque eu não vi, mas estou julgando por coisas que falou depois do acontecimento. Acha que é normal, não é normal", pontuou ainda.