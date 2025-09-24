Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada: qual peão é o favorito para vencer esta edição? Veja porcentagens
A Fazenda 17 mal começou, mas já está movimentando as torcidas e as enquetes já apontam quem pode sair vitorioso do reality rural da Record
Entre as votações que medem a popularidade dos peões, a enquete do portal UOL, tradicional termômetro de preferência do público, mostra um participante disparado na frente como favorito ao prêmio milionário.
De acordo com os números da pesquisa, que não têm caráter oficial, mas costumam refletir o clima do jogo, Dudu Camargo aparece em primeiro lugar com 21,78% dos votos.
Na sequência, surge Gabi Spanic, com 20,49%, seguida por Michelle Barros, que acumula 16,87%.
Os demais peões dividem percentuais menores, mostrando que a disputa real pela vitória parece concentrada em torno dos líderes da votação.
Vale lembrar que as enquetes online servem como termômetro da aceitação popular, mas a decisão final sempre cabe ao público que vota diretamente no site oficial da Record.
Ainda assim, os resultados já movimentam as redes sociais e alimentam as especulações sobre quem deve levantar o troféu da 17ª edição do reality.
Confira o ranking completo:
1. Dudu Camargo - 21,78%
2. Gabi Spanic -20,49%
3. Michelle Barros - 16,87%
4. Wallas Arrais - 10,09%
5. Yoná Sousa - 8,98%
6. Toninho Tornado - 5,81%
7. Duda Wendling - 4,95%
8. Will Guimarães - 2,8%
9. Kathy Maravilha - 1,75%
10. Martina Sanzi - 1,65%
11. Ray Fligliuzzi - 1,14%
12. Luiz Mesquita - 1,1%
13. Tamires Assis - 0,54%
14. Guilherme Boury - 0,47%
15 - Saory Cardoso - 0,42%
16. Shia Phoenix - 0,22%
17. Nizam - 0,19%
18. Maria Caporusso - 0,15%
19. Walério Araújo - 0,13%
20. Fabiano Moraes - 0,1%
21. Creo Kellabb - 0,1%
22. Fernando Sampaio - 0,1%
23. Gabily - 0,1%
24. Renata Muller - 0,08%