Supostas imagens vazadas entregam peões de A Fazenda 17 antes da estreia; saiba quem são

Antes mesmo de sua estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), A Fazenda 17 já movimenta as redes sociais com polêmicas

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/09/2025 às 12:45
Antes mesmo de sua estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), A Fazenda 17 já movimenta as redes sociais com polêmicas.

Imagens que circulam na internet revelaram supostos participantes do reality rural confinados na sede em Itapecerica da Serra (SP).

Os registros, divulgados pelo perfil Pop Vibes no X (antigo Twitter), mostram quatro figuras já conhecidas do público: a atriz Gabriela Spanic, o ex-BBB Nizam Hayek, o apresentador Dudu Camargo e o ator Guilherme Boury.

A Record tentou manter o suspense sobre o elenco até o momento da estreia, mas a estratégia foi prejudicada após os vazamentos na noite de domingo (14).

Segundo fontes, os participantes teriam sido levados para a sede no fim de semana, o que coincide com o momento em que os prints começaram a circular.

Entre os nomes, Gabriela Spanic é o mais comentado. Intérprete de Paola Bracho e Paulina em A Usurpadora (2008), a atriz venezuelana era desejo antigo do público e chegou a ser apontada em listas não oficiais. Outro nome aguardado era o de Dudu Camargo, ex-SBT, conhecido por sua personalidade polêmica.

Nizam Hayek, que participou do BBB 24 e virou meme na internet, hoje atua como criador de conteúdo digital. Guilherme Boury, sobrinho de Fábio Jr. e com passagens por novelas como Fina Estampa (2011) e Chiquititas (2013), completa a lista de rostos flagrados nos supostos vazamentos.

