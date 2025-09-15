Supostas imagens vazadas entregam peões de A Fazenda 17 antes da estreia; saiba quem são

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Antes mesmo de sua estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), A Fazenda 17 já movimenta as redes sociais com polêmicas

Clique aqui e escute a matéria

Antes mesmo de sua estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), A Fazenda 17 já movimenta as redes sociais com polêmicas.

Imagens que circulam na internet revelaram supostos participantes do reality rural confinados na sede em Itapecerica da Serra (SP).

Os registros, divulgados pelo perfil Pop Vibes no X (antigo Twitter), mostram quatro figuras já conhecidas do público: a atriz Gabriela Spanic, o ex-BBB Nizam Hayek, o apresentador Dudu Camargo e o ator Guilherme Boury.

A Record tentou manter o suspense sobre o elenco até o momento da estreia, mas a estratégia foi prejudicada após os vazamentos na noite de domingo (14).

Segundo fontes, os participantes teriam sido levados para a sede no fim de semana, o que coincide com o momento em que os prints começaram a circular.

Entre os nomes, Gabriela Spanic é o mais comentado. Intérprete de Paola Bracho e Paulina em A Usurpadora (2008), a atriz venezuelana era desejo antigo do público e chegou a ser apontada em listas não oficiais. Outro nome aguardado era o de Dudu Camargo, ex-SBT, conhecido por sua personalidade polêmica.

Já Nizam Hayek, que participou do BBB 24 e virou meme na internet, hoje atua como criador de conteúdo digital. Guilherme Boury, sobrinho de Fábio Jr. e com passagens por novelas como Fina Estampa (2011) e Chiquititas (2013), completa a lista de rostos flagrados nos supostos vazamentos.