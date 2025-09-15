fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: conheça todos os participantes confirmados oficialmente

Elenco surpresa estreia no reality da Record e disputa prêmio de R$ 2 milhões em edição inédita. Conheça todos os participantes revelados!

Por Alice Lins Publicado em 15/09/2025 às 23:29
Gabi Spanic, de A Ursupadora, é participante de A Fazenda 17
Gabi Spanic, de A Ursupadora, é participante de A Fazenda 17 - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

A Record deu a largada para a 17ª temporada de A Fazenda nesta segunda-feira (15), trazendo de volta toda a atmosfera do reality rural que já se tornou tradição na TV brasileira.

Nesta edição, 26 participantes entraram oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, que promete movimentar alianças, rivalidades e muitas reviravoltas ao longo das próximas semanas.

Diferente do que vinha acontecendo em temporadas anteriores, a emissora apostou no suspense e decidiu não revelar a lista de confinados antes da estreia. A estratégia surpreendeu o público, aumentando a expectativa em torno da revelação dos nomes.

Assim que a porta da sede se abriu, os fãs puderam conhecer o elenco variado que mistura influenciadores digitais, cantores, ex-participantes de outros realities e personalidades da mídia.

Com a promessa de grandes embates, provas desafiadoras e momentos marcantes, a nova edição já começou dando o que falar nas redes sociais. Agora, resta saber quem conseguirá conquistar o público, resistir à pressão da convivência e levar para casa o tão sonhado prêmio milionário.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

A Fazenda 17: conheça os 8 peões já confirmados para a nova edição
reality show

A Fazenda 17: conheça os 8 peões já confirmados para a nova edição
Supostas imagens vazadas entregam peões de A Fazenda 17 antes da estreia; saiba quem são
reality show

Supostas imagens vazadas entregam peões de A Fazenda 17 antes da estreia; saiba quem são

Compartilhe

Tags