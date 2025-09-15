A Fazenda 17: conheça todos os participantes confirmados oficialmente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Elenco surpresa estreia no reality da Record e disputa prêmio de R$ 2 milhões em edição inédita. Conheça todos os participantes revelados!

Clique aqui e escute a matéria

A Record deu a largada para a 17ª temporada de A Fazenda nesta segunda-feira (15), trazendo de volta toda a atmosfera do reality rural que já se tornou tradição na TV brasileira.

Nesta edição, 26 participantes entraram oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, que promete movimentar alianças, rivalidades e muitas reviravoltas ao longo das próximas semanas.

Diferente do que vinha acontecendo em temporadas anteriores, a emissora apostou no suspense e decidiu não revelar a lista de confinados antes da estreia. A estratégia surpreendeu o público, aumentando a expectativa em torno da revelação dos nomes.

Assim que a porta da sede se abriu, os fãs puderam conhecer o elenco variado que mistura influenciadores digitais, cantores, ex-participantes de outros realities e personalidades da mídia.

Com a promessa de grandes embates, provas desafiadoras e momentos marcantes, a nova edição já começou dando o que falar nas redes sociais. Agora, resta saber quem conseguirá conquistar o público, resistir à pressão da convivência e levar para casa o tão sonhado prêmio milionário.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?