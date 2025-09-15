A Fazenda 17: conheça todos os participantes confirmados oficialmente
Elenco surpresa estreia no reality da Record e disputa prêmio de R$ 2 milhões em edição inédita. Conheça todos os participantes revelados!
A Record deu a largada para a 17ª temporada de A Fazenda nesta segunda-feira (15), trazendo de volta toda a atmosfera do reality rural que já se tornou tradição na TV brasileira.
Nesta edição, 26 participantes entraram oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, que promete movimentar alianças, rivalidades e muitas reviravoltas ao longo das próximas semanas.
Diferente do que vinha acontecendo em temporadas anteriores, a emissora apostou no suspense e decidiu não revelar a lista de confinados antes da estreia. A estratégia surpreendeu o público, aumentando a expectativa em torno da revelação dos nomes.
Assim que a porta da sede se abriu, os fãs puderam conhecer o elenco variado que mistura influenciadores digitais, cantores, ex-participantes de outros realities e personalidades da mídia.
Com a promessa de grandes embates, provas desafiadoras e momentos marcantes, a nova edição já começou dando o que falar nas redes sociais. Agora, resta saber quem conseguirá conquistar o público, resistir à pressão da convivência e levar para casa o tão sonhado prêmio milionário.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz