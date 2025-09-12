A Fazenda 2025: saiba quem é Tamires Assis, guia do Boi Garantido e ex de Davi Brito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tamires Assis, natural de Manaus, Amazonas, é uma figura conhecida no cenário cultural brasileiro e é cotada para participar de A fazenda

Com 32 anos, ela se destaca como dançarina, modelo, ativista social e servidora pública.

Sua trajetória artística inclui ser guia do levantador de toadas David Assayag, do Boi Bumbá Garantido, e uma das favoritas para assumir o posto de Cunhã Poranga, tradicional personagem do Festival Folclórico de Parintins



Recentemente, Tamires ganhou maior visibilidade ao se envolver com Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24.

O relacionamento deles gerou repercussão nas redes sociais, mas terminou de forma conturbada, com acusações de violência psicológica por parte de Tamires





A Fazenda

Com a estreia de A Fazenda 17 marcada para segunda-feira (15), Tamires Assis é uma das participantes confirmadas no reality show da Record TV.

Sua entrada no programa promete trazer à tona discussões sobre cultura, identidade e os desafios enfrentados por mulheres na sociedade brasileira.

A presença de Tamires em A Fazenda 17 certamente adicionará uma nova camada de complexidade ao programa, oferecendo aos telespectadores uma perspectiva única sobre temas relevantes e atuais.