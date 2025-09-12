fechar
A Fazenda 2025: saiba quem é Jesus Luz, ex-de Madonna, cotado para participar do reality

O DJ é uma das personalidades cotadas para participar da próxima edição de A Fazenda, reality que estreia na próxima segunda-feira (15)

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/09/2025 às 16:44
Jesus Pinto da Luz, conhecido artisticamente como Jesus Luz, é um nome que ressoou nas passarelas internacionais e nas páginas de revistas renomadas como Vogue, GQ e L'Officiel Hommes.

Nascido em 15 de janeiro de 1987, no Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira como modelo aos 18 anos e rapidamente se destacou, tornando-se um dos modelos mais requisitados do mundo.

Sua ascensão à fama global foi impulsionada por um ensaio fotográfico para a revista W, realizado em 2008, ao lado da cantora Madonna.

O trabalho gerou especulações sobre um possível romance entre eles, o que foi confirmado posteriormente. O relacionamento durou até 2010 e colocou Luz sob os holofotes internacionais.

Além de sua carreira como modelo, Jesus Luz também se aventurou na música eletrônica, atuando como DJ e produtor.

Ele assinou contratos com gravadoras como Warner Music e Universal Music, lançando álbuns e singles que foram destaque nas paradas brasileiras.

Na televisão, Luz participou de novelas e séries, incluindo Aquele Beijo, Guerra dos Sexos e Reality Z. Sua presença nas telinhas brasileiras consolidou sua imagem como um artista multifacetado.

Jesus Luz é Cotado para Participar de A Fazenda 17

Com a estreia de A Fazenda 17 marcada para a próxima segunda-feira (15), a lista de participantes cotados para o reality show tem gerado grande expectativa.

Entre os nomes especulados, destaca-se Jesus Luz, que, segundo informações da coluna de Thallys Menezes, teria assinado contrato para integrar o elenco da nova temporada.
A Record TV, emissora responsável pelo programa, mantém sigilo sobre os participantes, mas a presença de Luz no elenco seria uma estratégia para atrair o público, considerando sua popularidade e o histórico de sua relação com Madonna.

Recentemente, Luz tem compartilhado nas redes sociais fotos de um ensaio fotográfico onde exibe seu corpo em forma, com destaque para o abdômen definido. As imagens geraram comentários positivos dos seguidores, que especulam sobre sua participação no reality show.
Se confirmada sua participação, Jesus Luz trará ao programa sua experiência como modelo, DJ e ator, além de um histórico de relacionamentos e visibilidade internacional, elementos que prometem agitar a dinâmica de A Fazenda 17.

A estreia do programa está prevista para segunda-feira (15), e os telespectadores aguardam ansiosos para descobrir se Jesus Luz será realmente um dos confinados da nova temporada.

