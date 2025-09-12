A Fazenda 2025: saiba quem é Jesus Luz, ex-de Madonna, cotado para participar do reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O DJ é uma das personalidades cotadas para participar da próxima edição de A Fazenda, reality que estreia na próxima segunda-feira (15)

Jesus Pinto da Luz, conhecido artisticamente como Jesus Luz, é um nome que ressoou nas passarelas internacionais e nas páginas de revistas renomadas como Vogue, GQ e L'Officiel Hommes.

Nascido em 15 de janeiro de 1987, no Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira como modelo aos 18 anos e rapidamente se destacou, tornando-se um dos modelos mais requisitados do mundo.

Sua ascensão à fama global foi impulsionada por um ensaio fotográfico para a revista W, realizado em 2008, ao lado da cantora Madonna.

O trabalho gerou especulações sobre um possível romance entre eles, o que foi confirmado posteriormente. O relacionamento durou até 2010 e colocou Luz sob os holofotes internacionais.

Além de sua carreira como modelo, Jesus Luz também se aventurou na música eletrônica, atuando como DJ e produtor.

Ele assinou contratos com gravadoras como Warner Music e Universal Music, lançando álbuns e singles que foram destaque nas paradas brasileiras.

Na televisão, Luz participou de novelas e séries, incluindo Aquele Beijo, Guerra dos Sexos e Reality Z. Sua presença nas telinhas brasileiras consolidou sua imagem como um artista multifacetado.

Jesus Luz é Cotado para Participar de A Fazenda 17

Com a estreia de A Fazenda 17 marcada para a próxima segunda-feira (15), a lista de participantes cotados para o reality show tem gerado grande expectativa.

Entre os nomes especulados, destaca-se Jesus Luz, que, segundo informações da coluna de Thallys Menezes, teria assinado contrato para integrar o elenco da nova temporada.

JC

A Record TV, emissora responsável pelo programa, mantém sigilo sobre os participantes, mas a presença de Luz no elenco seria uma estratégia para atrair o público, considerando sua popularidade e o histórico de sua relação com Madonna.

Recentemente, Luz tem compartilhado nas redes sociais fotos de um ensaio fotográfico onde exibe seu corpo em forma, com destaque para o abdômen definido. As imagens geraram comentários positivos dos seguidores, que especulam sobre sua participação no reality show.

O Tempo

Se confirmada sua participação, Jesus Luz trará ao programa sua experiência como modelo, DJ e ator, além de um histórico de relacionamentos e visibilidade internacional, elementos que prometem agitar a dinâmica de A Fazenda 17.

A estreia do programa está prevista para segunda-feira (15), e os telespectadores aguardam ansiosos para descobrir se Jesus Luz será realmente um dos confinados da nova temporada.