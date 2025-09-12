fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 2025: conheça o ator Drico Alves, cotado para participar de A fazenda 2025

Com apenas 22 anos, Drico Alves já acumula uma carreira de destaque na televisão brasileira e é um dos nomes cotados para participar de A Fazenda 2025

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/09/2025 às 17:07
Drico Alves é um dos nomes cotados para estar no elenco de A Fazenda 17
Drico Alves é um dos nomes cotados para estar no elenco de A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram

Com apenas 22 anos, Drico Alves já acumula uma carreira de destaque na televisão brasileira.

O ator começou cedo, participando de comerciais e novelas ainda na infância, até conquistar projeção nacional em produções como Joia Rara, Império e A Força do Querer.

Mais recentemente, chamou atenção ao interpretar o jovem José Leôncio na novela Pantanal, em uma atuação que evidenciou sua maturidade artística.

Além do trabalho como ator, Drico se tornou uma figura popular nas redes sociais.

Carismático, ele compartilha com seus milhões de seguidores momentos da rotina, reflexões e também a forma como lida com o diabetes tipo 1, doença com a qual convive desde criança.

Essa transparência fortaleceu sua imagem e criou uma conexão genuína com o público, principalmente entre os jovens.

A Fazenda 17

Agora, o nome de Drico Alves surge entre os cotados para integrar o elenco de A Fazenda 17, que estreia na próxima segunda-feira (15).

Caso seja confirmado, ele entrará no reality com um perfil interessante: jovem, já conhecido da TV, mas ainda em ascensão, além de carregar uma base sólida de fãs nas plataformas digitais.

A possível participação de Drico promete movimentar a competição. Seu carisma diante das câmeras, somado à experiência com o público, pode ser um trunfo importante dentro da disputa.

Ao mesmo tempo, sua personalidade autêntica tem potencial para gerar empatia, emoção e até conflitos, ingredientes fundamentais para o sucesso do reality.

Com a estreia se aproximando, a expectativa em torno do elenco cresce, e Drico Alves desponta como um dos nomes que podem surpreender no confinamento.

