O Agente Noturno sofre grande mudança na 3ª temporada; saiba tudo

A 3ª temporada de O Agente Noturno, que estreia em fevereiro na Netflix, chega com uma mudança que deve impactar diretamente a história: Rose Larkin, vivida por Luciane Buchanan, não retorna para os novos episódios.

A ausência marca uma virada significativa para o thriller de espionagem, que ganhou o público nas duas primeiras temporadas misturando ação, conspiração e um romance em desenvolvimento.

Peter Sutherland (Gabriel Basso), o agente que lidera a trama, sempre foi o centro da ação, mas sua relação com Rose servia como base emocional da série. Os dois demoraram a se aproximar, mas a química acabou se tornando parte importante da narrativa.

Agora, com a 3ª temporada se aproximando, esse equilíbrio muda completamente. Embora a saída de Rose já fosse especulada, o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (4) confirmou que ela realmente não faz parte da nova história – e isso levanta dúvidas sobre o tom da série daqui para frente.

Trailer revela nova fase sem Rose

O vídeo deixa claro que a história será focada apenas em Peter e em uma nova missão. Nada indica a presença de Rose, sugerindo que a série deve reduzir o lado romântico e apostar mais no suspense e na ação.

Para quem acompanha O Agente Noturno pelo clima de espionagem, a mudança pode não ser um grande problema. Mas, para os fãs do casal Peter e Rose, a ausência pode ser sentida logo de início. Com Rose fora da trama, o desenvolvimento do próprio Peter deve seguir por um caminho diferente.

Por que Rose não volta na 3ª temporada?

Segundo o showrunner, a equipe percebeu que o arco planejado para a nova temporada não tinha espaço para incluir Rose de forma natural. Eles não queriam colocá-la em uma função pequena ou forçada, então optaram por deixá-la fora da história.

Luciane Buchanan comentou que entende a decisão e que preferiu não voltar apenas para aparecer pouco. A atriz também disse que estaria aberta a retornar no futuro, se a história pedir.

A mudança divide opiniões. A série pode ganhar ritmo ao focar em Peter e em seu novo caso, mas também pode perder parte do apelo emocional que ajudou a conquistar o público.

Agora, resta ver se O Agente Noturno conseguirá manter o interesse dos fãs com essa nova abordagem, ou se a ausência de Rose deixará um vazio difícil de preencher.

A 3ª temporada de O Agente Noturno estreia em 19 de fevereiro na Netflix.

