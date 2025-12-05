O Agente Noturno sofre grande mudança na 3ª temporada; saiba tudo
Clique aqui e escute a matéria
A 3ª temporada de O Agente Noturno, que estreia em fevereiro na Netflix, chega com uma mudança que deve impactar diretamente a história: Rose Larkin, vivida por Luciane Buchanan, não retorna para os novos episódios.
A ausência marca uma virada significativa para o thriller de espionagem, que ganhou o público nas duas primeiras temporadas misturando ação, conspiração e um romance em desenvolvimento.
Peter Sutherland (Gabriel Basso), o agente que lidera a trama, sempre foi o centro da ação, mas sua relação com Rose servia como base emocional da série. Os dois demoraram a se aproximar, mas a química acabou se tornando parte importante da narrativa.
Agora, com a 3ª temporada se aproximando, esse equilíbrio muda completamente. Embora a saída de Rose já fosse especulada, o primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (4) confirmou que ela realmente não faz parte da nova história – e isso levanta dúvidas sobre o tom da série daqui para frente.
Trailer revela nova fase sem Rose
O vídeo deixa claro que a história será focada apenas em Peter e em uma nova missão. Nada indica a presença de Rose, sugerindo que a série deve reduzir o lado romântico e apostar mais no suspense e na ação.
Para quem acompanha O Agente Noturno pelo clima de espionagem, a mudança pode não ser um grande problema. Mas, para os fãs do casal Peter e Rose, a ausência pode ser sentida logo de início. Com Rose fora da trama, o desenvolvimento do próprio Peter deve seguir por um caminho diferente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por que Rose não volta na 3ª temporada?
Segundo o showrunner, a equipe percebeu que o arco planejado para a nova temporada não tinha espaço para incluir Rose de forma natural. Eles não queriam colocá-la em uma função pequena ou forçada, então optaram por deixá-la fora da história.
Luciane Buchanan comentou que entende a decisão e que preferiu não voltar apenas para aparecer pouco. A atriz também disse que estaria aberta a retornar no futuro, se a história pedir.
A mudança divide opiniões. A série pode ganhar ritmo ao focar em Peter e em seu novo caso, mas também pode perder parte do apelo emocional que ajudou a conquistar o público.
Agora, resta ver se O Agente Noturno conseguirá manter o interesse dos fãs com essa nova abordagem, ou se a ausência de Rose deixará um vazio difícil de preencher.
A 3ª temporada de O Agente Noturno estreia em 19 de fevereiro na Netflix.
O post O Agente Noturno sofre grande mudança na 3ª temporada; saiba tudo apareceu primeiro em Observatório do Cinema.