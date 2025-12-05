3ª temporada de O Agente Noturno ganha trailer e data de estreia na Netflix
A 3ª temporada de O Agente Noturno chegou com novidades empolgantes para quem ama séries de ação e espionagem. A Netflix liberou um novo trailer e confirmou que os episódios inéditos estreiam em 19 de fevereiro, marcando mais um passo na intensa jornada de Peter Sutherland, vivido por Gabriel Basso. As imagens já entregam o tom da vez: ritmo acelerado, riscos maiores e novas alianças.
A produção cresceu. A série deixou Vancouver e passou a rodar suas temporadas em Nova York, além de incluir locações na Tailândia e na Turquia. O elenco também ganhou reforços. Luciane Buchanan retorna como Rose e Kari Matchett volta como a presidente Travers. A principal novidade é Amanda Warren, que assume o papel de Catherine Weaver, a nova chefe de Peter e peça-chave no rumo da história.
A temporada surge diretamente das consequências explosivas do final do segundo ano. Depois de impedir um ataque químico, Peter encara o impacto de suas escolhas. Ele se afastou de Rose para protegê-la. Agora, ela tenta recomeçar a vida na Califórnia. A separação ainda não tem destino certo. Porém, o criador Shawn Ryan deixou claro que tudo seguirá um caminho coerente para os personagens. Nada será forçado.
Peter enfrenta um novo dilema moral. Ele firmou um acordo com o FBI e se tornou infiltrado na organização de Monroe. Assim, ele tenta entender até onde consegue ir sem perder o próprio senso de justiça. Essa nova fase promete testar seus limites e aprofundar o conflito interno que marcou a virada da segunda temporada.
A equipe de roteiristas já trabalha em tramas que podem pavimentar uma possível quarta temporada. E os fãs acompanham tudo de perto, ansiosos para descobrir o que vem pela frente.