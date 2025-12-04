7 melhores lançamentos de dezembro de 2025 da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dezembro chegou com força na Netflix e reúne alguns dos lançamentos mais aguardados de 2025. Entre temporadas finais, blockbusters de fantasia, comédias natalinas e filmes estrelados por grandes nomes de Hollywood, o catálogo do mês é um dos mais variados do ano.

Para ajudar quem já está montando a lista de maratonas, o Observatório do Cinema selecionou os 7 melhores lançamentos de dezembro no serviço. Confira os destaques a seguir.

1. Stranger Things – 5º temporada – Volume 2 em 25/12 e Volume 3 em 31/12

O encerramento de Stranger Things domina o mês. A Netflix lança o Volume 2 no dia 25 e o Volume 3, com o episódio final da série, em 31 de dezembro, concluindo a história de Hawkins nove anos após o começo da série. A temporada promete confrontos definitivos, clima sombrio e forte apelo emocional para fechar um dos maiores fenômenos da plataforma.

2. Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out – 12 de dezembro

Daniel Craig retorna como o detetive Benoit Blanc em mais um mistério cheio de reviravoltas, humor ácido e elenco estrelado. A franquia Knives Out é um sucesso crítico e de público, e o terceiro filme chega como um dos lançamentos mais aguardados do catálogo global da Netflix neste ano.

3. Jay Kelly – 5 de dezembro

Protagonizado por George Clooney, o filme mistura drama, humor e uma reflexão sobre fama, crise pessoal e reinvenção. Com tom mais intimista, Jay Kelly promete agradar quem busca uma produção adulta, sofisticada e centrada em personagens.

4. Emily em Paris – 5ª temporada (18 de dezembro)

A comédia romântica queridinha do público brasileiro está de volta. A quinta temporada acompanha novos desafios profissionais e amorosos de Emily na capital francesa, mantendo o charme, o humor leve e o visual glamouroso que fizeram da série um fenômeno mundial.

5. O Segredo do Papai Noel – 3 de dezembro

O clima de Natal toma conta da Netflix com essa comédia romântica estrelada por Alexandra Breckenridge (Virgin River). A trama acompanha uma mãe solteira que, para sustentar a filha, se disfarça de Papai Noel em um resort de esqui, e acaba encontrando uma inesperada chance de recomeço. Leve, divertida e acolhedora, é a escolha perfeita para entrar no espírito natalino.

6. O Troll da Montanha 2 – 1º de dezembro

A continuação do sucesso norueguês retorna com mais ação, humor e criaturas mitológicas gigantes. O Troll da Montanha 2 expande a mitologia do primeiro filme e entrega uma aventura cheia de efeitos especiais, paisagens impressionantes e momentos cômicos em meio ao caos. É a aposta de fantasia e blockbuster do mês.

7. Lisa Frankenstein – 2 de dezembro

Misturando terror leve e humor ácido, Lisa Frankenstein chega para quem busca algo fora do circuito natalino. A produção brinca com estética retrô, romance improvável e elementos sobrenaturais, sendo uma das estreias mais originais do mês.

