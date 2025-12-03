5ª temporada de Stranger Things explode em audiência e abre despedida com recorde histórico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A chegada da quinta e última temporada de Stranger Things sacudiu a Netflix e mostrou que a série ainda é um fenômeno absoluto. Com os quatro primeiros episódios liberados no dia 26 de novembro, às 22h, o novo capítulo da história liderada por Millie Bobby Brown estreou com números impressionantes e confirmou a força da produção mesmo após mais de três anos de espera.

Na semana de lançamento, a temporada registrou 59,6 milhões de visualizações e acumulou 284,2 milhões de horas assistidas, consolidando a melhor estreia de todos os tempos para uma série em língua inglesa na plataforma. O desempenho superou o antigo recorde de Wandinha, que havia alcançado cerca de 56 milhões de visualizações nos primeiros dias.

Apesar do impacto global, Stranger Things 5 ainda não ultrapassou o maior marco geral da Netflix, que permanece com a série sul-coreana Round 6, líder absoluta com 68 milhões de visualizações na semana de abertura da segunda temporada. Mesmo assim, o novo ano da saga de Hawkins se destaca por outro feito raro: todas as temporadas anteriores voltaram simultaneamente para o Top 10 mundial, algo nunca visto antes no catálogo.

Entre 24 e 30 de novembro, a liderança foi dominada pela trama criada pelos irmãos Duffer. No ranking global, o Volume 1 da temporada final ocupou o topo, seguido por conteúdos diversos e por outras fases da própria série, que continuam despertando curiosidade do público. No Brasil, o cenário foi ainda mais contundente, com Stranger Things 5 liderando com folga e as temporadas anteriores ocupando posições centrais da lista nacional.

Com resultados tão expressivos, a despedida da série caminha para se tornar um dos maiores eventos da história da Netflix. Agora, o público aguarda os próximos episódios para descobrir como o grupo de Hawkins vai encerrar essa jornada que marcou uma geração.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br