Lançamentos imperdíveis: 20 séries para assistir na Netflix em dezembro
O mês de dezembro chega com um cardápio generoso de estreias na Netflix. Entre documentários reveladores, realities eletrizantes, dramas históricos, romances, suspense e novas temporadas de séries queridinhas, a plataforma abre espaço para todos os gostos. As histórias desembarcam ao longo de todo o mês e garantem maratonas cheias de emoção, reviravoltas e diversão para fechar o ano em alta.
Confira, a seguir, 20 séries que chegam em dezembro e merecem um lugar na sua lista.
Sean Combs: O Acerto de Contas – dia 2
A produção investiga a vida do magnata do hip-hop Sean Combs, revelando camadas que vão além do ícone musical. Em quatro partes, o documentário mergulha em sua trajetória, seus sucessos e nas controvérsias que marcaram sua carreira.
Ilhados com a Sogra, 3ª temporada – dia 3
Casais e sogras encaram desafios em uma ilha paradisíaca enquanto disputam um prêmio em dinheiro. A convivência intensa transforma relações e expõe sentimentos profundos.
Os Abandonados – dia 4
Ambientada em 1854, a série acompanha duas famílias distintas que têm seus destinos entrelaçados por crimes, segredos e terras valiosas. Uma trama marcada por tensões sociais e disputas intensas.
Fé nos Negócios, 2ª temporada – dia 4
Jovens empreendedores que fracassaram em suas startups buscam novos caminhos ao revitalizar um templo budista. A jornada mistura trabalho duro, reinvenção e lições de vida.
Dissociação – dia 4
A história conecta um veterano de guerra e um jovem escritor, explorando como a ficção e a realidade podem se misturar de forma perigosa. A trama é inspirada no massacre mais brutal cometido por um único homem na Colômbia.
Dominando Manhattan, 2ª temporada – dia 4
Ryan Serhant retorna ainda mais competitivo, tentando expandir seu império imobiliário. Comissões milionárias, rivalidades fortes e muita pressão marcam os novos episódios.
O Preço da Confissão – dia 5
A série acompanha Yun-su, acusada de assassinar o marido, e Mo Eun, uma mulher misteriosa envolvida em segredos profundos. A história avança enquanto laços sombrios vêm à tona.
Marselha em Perigo, 2ª temporada – dia 9
Policiais correm contra o tempo para impedir um grande banho de sangue na cidade. O clima de tensão cresce a cada episódio.
Amores bandidos – dia 9
Um reality romântico japonês que reúne participantes dispostos a arriscar tudo por aqueles que amam. Relações inesperadas e escolhas difíceis marcam o programa.
Depois do Acidente, 2ª temporada – dia 10
Um ano após a tragédia, novas dores, segredos e personagens abalam quatro famílias. A temporada explora lutas internas, conflitos e decisões que podem mudar tudo.
Record of Ragnarok, 3ª temporada – dia 10
A batalha entre deuses e humanos continua com confrontos intensos. A sétima luta chega para desempatar a disputa e promete muita ação.
Homem X Bebê – dia 11
Trevor Bingley aceita cuidar de uma cobertura luxuosa no Natal, mas acaba responsável por um bebê inesperado. Entre confusões e risadas, ele tenta garantir um fim de ano tranquilo.
Tomb Raider: A Lenda de Lara Croft, 2ª temporada – dia 11
Lara Croft retorna em novas aventuras após os eventos da trilogia Survivor. Mistérios antigos e desafios perigosos marcam a jornada da heroína.
Namorado de Natal, 3ª temporada – dia 12
Johanne deseja um fim de ano tranquilo após um coração partido, mas o clima natalino pode surpreendê-la. A temporada explora novas escolhas e emoções.
Cidade de Sombras – dia 12
Um inspetor suspenso retorna ao trabalho para investigar um assassinato macabro em Barcelona. A investigação expõe segredos e perigos intensos.
Guerra Culinária, 2ª temporada – dia 16
Cem cozinheiros enfrentam uma competição feroz que coloca talento e estratégia à prova. Mestres ocultos e chefs renomados disputam o título de melhor da Coreia do Sul.
O Que Tem na Caixa? – dia 17
Duplas competem em desafios rápidos tentando adivinhar o conteúdo de caixas misteriosas. Reviravoltas, prêmios e tensão marcam o game show.
Emily em Paris, 5ª temporada – dia 18
Em Roma, Emily tenta equilibrar carreira e vida amorosa enquanto lida com um segredo que ameaça relações importantes. Mudanças e novos caminhos marcam a temporada.
Coleções que Valem Ouro – dia 23
Ken Goldin e sua equipe buscam itens raros em leilões de alto valor. A série mostra bastidores de grandes negociações e peças impressionantes.
Stranger Things, 5ª temporada – dias 25 e 31
Os novos episódios chegam divididos em duas partes. O volume dois estreia no dia 25 com três capítulos, e o último episódio da série chega no dia 31, encerrando a saga a partir das 22h.
Essas são as estreias que movimentam dezembro na Netflix, garantindo maratonas para todos os estilos e humores.
