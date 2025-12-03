Habeas Corpus: Netflix apresenta Marjorie Estiano e Any Gabrielly como protagonistas de nova série nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix colocou os holofotes sobre Marjorie Estiano e Any Gabrielly, que lideram o elenco de Habeas Corpus, nova produção brasileira que mergulha no universo da revisão criminal. Inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil, a série promete unir emoção, investigação e debates sobre justiça em uma história marcada por consequências profundas.

Na trama, Marjorie interpreta uma professora de Direito que coordena um grupo especializado em reverter condenações injustas. A missão do projeto ganha novos contornos quando surge o caso de um jovem sentenciado sem provas sólidas. Enquanto tenta reconstruir a verdade, a personagem enfrenta desafios pessoais e profissionais, sem imaginar que sua aluna mais dedicada, vivida por Any Gabrielly, carrega uma busca própria por reparação após uma tragédia que mudou sua vida.

O elenco reúne nomes conhecidos da dramaturgia nacional, como Danton Mello, Marisa Orth, Naruna Costa, Natália Lage e Vladimir Brichta, além de participações que reforçam o peso dramático da produção. A direção geral fica a cargo de Luiz Villaça, que também divide a criação com Leonardo Moreira e Donna Oliveira, enquanto o roteiro reúne uma equipe de autores premiados.

Com produção da Café Royal e ainda sem data de estreia confirmada, Habeas Corpus marca a entrada da Netflix no gênero jurídico nacional e se apresenta como uma das apostas mais fortes do catálogo brasileiro para os próximos meses.