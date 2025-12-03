Habeas Corpus: Netflix apresenta Marjorie Estiano e Any Gabrielly como protagonistas de nova série nacional
A Netflix colocou os holofotes sobre Marjorie Estiano e Any Gabrielly, que lideram o elenco de Habeas Corpus, nova produção brasileira que mergulha no universo da revisão criminal. Inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil, a série promete unir emoção, investigação e debates sobre justiça em uma história marcada por consequências profundas.
Na trama, Marjorie interpreta uma professora de Direito que coordena um grupo especializado em reverter condenações injustas. A missão do projeto ganha novos contornos quando surge o caso de um jovem sentenciado sem provas sólidas. Enquanto tenta reconstruir a verdade, a personagem enfrenta desafios pessoais e profissionais, sem imaginar que sua aluna mais dedicada, vivida por Any Gabrielly, carrega uma busca própria por reparação após uma tragédia que mudou sua vida.
O elenco reúne nomes conhecidos da dramaturgia nacional, como Danton Mello, Marisa Orth, Naruna Costa, Natália Lage e Vladimir Brichta, além de participações que reforçam o peso dramático da produção. A direção geral fica a cargo de Luiz Villaça, que também divide a criação com Leonardo Moreira e Donna Oliveira, enquanto o roteiro reúne uma equipe de autores premiados.
Com produção da Café Royal e ainda sem data de estreia confirmada, Habeas Corpus marca a entrada da Netflix no gênero jurídico nacional e se apresenta como uma das apostas mais fortes do catálogo brasileiro para os próximos meses.