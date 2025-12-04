Vilões da Marvel e DC que são bizarros demais para aparecerem em filmes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os universos da Marvel e da DC estão repletos de vilões marcantes que atravessaram gerações e se tornaram ícones da cultura pop. Desde a Era de Ouro dos quadrinhos, incontáveis antagonistas conquistaram os leitores, e muitos deles ganharam vida em filmes e séries, indo muito além de nomes populares como Coringa, Thanos, Duende Verde ou Doutor Destino.

Ainda assim, alguns vilões dos quadrinhos provavelmente nunca chegarão às telas – e por bons motivos. Apesar de tanto o MCU quanto o DCU já terem adaptado figuras obscuras ou excêntricas, como Homem de Bolinhas, Leap-Frog (Homem-Sapo) e Porcupine (Porco-Espinho), existem personagens tão estranhos, mal concebidos ou até ofensivos que dificilmente serão incluídos nessas franquias em expansão. Confira alguns exemplos a seguir.

Galo de Briga

O Capitão América já enfrentou vilões marcantes como Barão Zemo, Caveira Vermelha e Ossos Cruzados, mas Galo de Briga (Gamecock) definitivamente não está entre eles. Criado na fase em que Steve Rogers assumiu a identidade de Nomad, o personagem da Marvel é um dos inimigos mais ridículos do herói.

Galo de Briga, ou Carlos Cabrera, é um criminoso sem poderes que se veste como um galo e lidera capangas com fantasias parecidas. Suas tramas, incluindo o sequestro do Falcão, nunca foram memoráveis, e seu visual exagerado, com máscara de galo, garras, botas emplumadas e até um rabo, só reforça sua falta de ameaça.

Embora tenha aparecido algumas vezes nos quadrinhos, Galo de Briga nunca deixou de ser um vilão cômico. Para surgir no MCU, precisaria de uma reinvenção completa, ou de uma participação totalmente humorística em algo como uma segunda temporada de She-Hulk.

Snowflame

Snowflame é um daqueles vilões da DC tão absurdos que é difícil acreditar que realmente existe. Introduzido em New Guardians #2, ele é um supervilão colombiano que ganha poderes metahumanos ao cheirar cocaína – quanto mais consome, mais forte fica. O personagem chega a chamar a droga de “seu deus” e consegue até deixar heróis “chapados” apenas ao tocá-los.

Após essa primeira aparição, Snowflame ficou mais de 30 anos desaparecido, provavelmente por ser ridículo demais até para os padrões dos quadrinhos. Anos depois, ganhou um redesign e retornou em Mulher-Gato e Corporação Batman.

Apesar de improvável em live-action por seu conceito ofensivo, muitos fãs apontam que uma versão reformulada do vilão poderia caber perfeitamente no humor insano de Pacificador, caso James Gunn encontrasse um jeito de torná-lo menos problemático.

Poderosa Dotada

A Poderosa Dotada, introduzida em Justiça Jovem #1, até tem certa notoriedade por ser a primeira vilã enfrentada pela equipe da DC nos quadrinhos. Mas, considerando seus poderes – hipnotizar pessoas com seu busto gigante, sempre coberto por uma nuvem de fumaça – dificilmente aparecerá no DCU, agora ou no futuro.

Na história, Nina Dowd ganha habilidades após encontrar uma nave dos Novos Deuses, mas o resultado é uma personagem que não possui força, velocidade ou poderes tradicionais, apenas um conceito datado e baseado em estereótipos sexistas. Não por acaso, ela ficou mais de 20 anos sem aparecer nos quadrinhos.

Mesmo tendo retornado recentemente na minissérie Dark Crisis: Young Justice, a Poderosa Dotada continua sendo um exemplo de como os quadrinhos podem ser estranhos. Não espere vê-la em live-action tão cedo.

Grande Roda

Grande Roda – cujo nome real é Jackson Wheele – é exatamente o que parece: um homem dirigindo uma roda gigante. O vilão da Marvel, que virou meme entre leitores e não leitores, se une ao Consertador nos quadrinhos para derrotar o Homem-Aranha com um plano absurdo: simplesmente atropelá-lo com sua enorme roda mecanizada.

Desde então, Grande Roda já cruzou o caminho de heróis como Motoqueiro Fantasma e Deadpool, embora sua estreia em O Espetacular Homem-Aranha #183 terminasse com ele perdendo o controle, caindo no rio e morrendo, antes de ser ressuscitado anos depois. Ele até apareceu no desenho animado do Homem-Aranha dos anos 1990.

Curiosamente, Grande Roda talvez seja o vilão desta lista com mais chances de ganhar uma versão no MCU – obviamente em tom de piada. Ainda assim, fica difícil imaginar como um homem cuja arma é uma roda gigante poderia se encaixar de forma natural em live-action. Talvez justamente por isso sua aparição seria tão divertida de ver.

