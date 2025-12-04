Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano
Clique aqui e escute a matéria
O cinema de 2025 ganhou um dos títulos mais comentados da temporada com a estreia de Jay Kelly, novo filme de Noah Baumbach estrelado por George Clooney e Adam Sandler. A produção, que passou por festivais internacionais e agora chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (5), tem sido apontada como um dos dramas mais sofisticados do ano, misturando humor, reflexão e um olhar íntimo sobre o peso da fama.
Na trama, Clooney interpreta Jay Kelly, um astro veterano que enfrenta uma profunda crise profissional e pessoal. Aos poucos, ele percebe que construiu uma carreira brilhante, mas deixou para trás relações importantes e uma verdadeira compreensão de quem é quando não está diante das câmeras. Para tentar reencontrar algum sentido, Jay embarca em uma viagem desconexa pela Europa ao lado de seu empresário e fiel amigo, vivido por Adam Sandler.
O relacionamento entre os dois personagens é o coração do longa. Baumbach explora com precisão a dinâmica entre sucesso e solidão, fama e responsabilidade, em diálogos que alternam momentos de leveza com reflexões duras sobre arrependimentos, ambição e envelhecer em uma indústria que sempre precisa do “novo rosto” da vez.
Atuações fortes
O elenco ainda conta com participações de destaque que ajudam a compor o universo afetivo de Jay, reforçando o tom de dramaticidade suave que se tornou marca do diretor. O roteiro, escrito por Baumbach em parceria com Emily Mortimer, constrói uma jornada emocional que evita o melodrama e investe em observações sutis sobre identidade e legado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além das atuações fortes, Jay Kelly se destaca por seu olhar meta sobre Hollywood. O filme não se interessa por escândalos ou glamour excessivo, mas pelo desgaste psicológico que acompanha a vida sob os holofotes. Clooney entrega uma performance contida e vulnerável, enquanto Sandler adiciona humanidade e humor na medida certa.
Para quem aprecia dramas existenciais, histórias sobre redenção ou filmes que dialogam com a cultura pop sem perder profundidade, Jay Kelly é uma das escolhas mais acertadas do ano. É o tipo de obra que segue ecoando na cabeça muito tempo depois dos créditos, pela sensibilidade e pela honestidade com que trata alguém tentando se reencontrar depois de ser, por tanto tempo, apenas uma imagem.
Jay Kelly chega a Netflix nesta sexta-feira (5).