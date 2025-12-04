Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O cinema de 2025 ganhou um dos títulos mais comentados da temporada com a estreia de Jay Kelly, novo filme de Noah Baumbach estrelado por George Clooney e Adam Sandler. A produção, que passou por festivais internacionais e agora chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (5), tem sido apontada como um dos dramas mais sofisticados do ano, misturando humor, reflexão e um olhar íntimo sobre o peso da fama.

Na trama, Clooney interpreta Jay Kelly, um astro veterano que enfrenta uma profunda crise profissional e pessoal. Aos poucos, ele percebe que construiu uma carreira brilhante, mas deixou para trás relações importantes e uma verdadeira compreensão de quem é quando não está diante das câmeras. Para tentar reencontrar algum sentido, Jay embarca em uma viagem desconexa pela Europa ao lado de seu empresário e fiel amigo, vivido por Adam Sandler.

O relacionamento entre os dois personagens é o coração do longa. Baumbach explora com precisão a dinâmica entre sucesso e solidão, fama e responsabilidade, em diálogos que alternam momentos de leveza com reflexões duras sobre arrependimentos, ambição e envelhecer em uma indústria que sempre precisa do “novo rosto” da vez.

Atuações fortes

O elenco ainda conta com participações de destaque que ajudam a compor o universo afetivo de Jay, reforçando o tom de dramaticidade suave que se tornou marca do diretor. O roteiro, escrito por Baumbach em parceria com Emily Mortimer, constrói uma jornada emocional que evita o melodrama e investe em observações sutis sobre identidade e legado.

Além das atuações fortes, Jay Kelly se destaca por seu olhar meta sobre Hollywood. O filme não se interessa por escândalos ou glamour excessivo, mas pelo desgaste psicológico que acompanha a vida sob os holofotes. Clooney entrega uma performance contida e vulnerável, enquanto Sandler adiciona humanidade e humor na medida certa.

Para quem aprecia dramas existenciais, histórias sobre redenção ou filmes que dialogam com a cultura pop sem perder profundidade, Jay Kelly é uma das escolhas mais acertadas do ano. É o tipo de obra que segue ecoando na cabeça muito tempo depois dos créditos, pela sensibilidade e pela honestidade com que trata alguém tentando se reencontrar depois de ser, por tanto tempo, apenas uma imagem.

Jay Kelly chega a Netflix nesta sexta-feira (5).

Trailer: