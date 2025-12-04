fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano

Por Observatório do Cinema Publicado em 04/12/2025 às 11:00
Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano
Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

O cinema de 2025 ganhou um dos títulos mais comentados da temporada com a estreia de Jay Kelly, novo filme de Noah Baumbach estrelado por George Clooney e Adam Sandler. A produção, que passou por festivais internacionais e agora chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (5), tem sido apontada como um dos dramas mais sofisticados do ano, misturando humor, reflexão e um olhar íntimo sobre o peso da fama.

Na trama, Clooney interpreta Jay Kelly, um astro veterano que enfrenta uma profunda crise profissional e pessoal. Aos poucos, ele percebe que construiu uma carreira brilhante, mas deixou para trás relações importantes e uma verdadeira compreensão de quem é quando não está diante das câmeras. Para tentar reencontrar algum sentido, Jay embarca em uma viagem desconexa pela Europa ao lado de seu empresário e fiel amigo, vivido por Adam Sandler.

O relacionamento entre os dois personagens é o coração do longa. Baumbach explora com precisão a dinâmica entre sucesso e solidão, fama e responsabilidade, em diálogos que alternam momentos de leveza com reflexões duras sobre arrependimentos, ambição e envelhecer em uma indústria que sempre precisa do “novo rosto” da vez.

Atuações fortes

O elenco ainda conta com participações de destaque que ajudam a compor o universo afetivo de Jay, reforçando o tom de dramaticidade suave que se tornou marca do diretor. O roteiro, escrito por Baumbach em parceria com Emily Mortimer, constrói uma jornada emocional que evita o melodrama e investe em observações sutis sobre identidade e legado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além das atuações fortes, Jay Kelly se destaca por seu olhar meta sobre Hollywood. O filme não se interessa por escândalos ou glamour excessivo, mas pelo desgaste psicológico que acompanha a vida sob os holofotes. Clooney entrega uma performance contida e vulnerável, enquanto Sandler adiciona humanidade e humor na medida certa.

Para quem aprecia dramas existenciais, histórias sobre redenção ou filmes que dialogam com a cultura pop sem perder profundidade, Jay Kelly é uma das escolhas mais acertadas do ano. É o tipo de obra que segue ecoando na cabeça muito tempo depois dos créditos, pela sensibilidade e pela honestidade com que trata alguém tentando se reencontrar depois de ser, por tanto tempo, apenas uma imagem.

Jay Kelly chega a Netflix nesta sexta-feira (5).

Trailer:

O post Jay Kelly: Filme da Netflix com George Clooney e Adam Sandler é um dos dramas mais elogiados do ano apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

7 melhores lançamentos de dezembro de 2025 da Netflix
Indicações

7 melhores lançamentos de dezembro de 2025 da Netflix
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags