Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 04/12/2025 às 8:44
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Nesta sexta-feira (05), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Pai Em Dose Dupla 2.

Ficha Técnica:

Pai Em Dose Dupla 2

Título Original: Daddy’s Home 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Sean Anders

Elenco: Jonh Lithgow, Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrel

Classe: Comédia

Sinopse:

Após resolverem diferenças, Brad e Dusty precisam lidar com uma situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.

