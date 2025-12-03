Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira (04), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo.
Ficha Técnica:
Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo
Título Original: Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Mauro Lima
Elenco: Ronaldo Reis, Suely Franco, Miriam Freeland, Perfeito Fortuna, Rafael Cardoso, Claudia Netto, Alinne Moraes, Luciano Quirino, Klara Castanho, Anderson Lima, Charles Myara, Nicole Orsini, Carol Futuro, Sávio Moll, Pedro Motta, Lazaro Ramos, Alexandra Richter, Leticia Braga, Débora Ozório
Classe: Infantil
Sinopse:
Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra objeto pendurado em um penhasco, que era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br