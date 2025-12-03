fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 8:37

Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo
Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo - Reprodução / Internet

Nesta quinta-feira (04), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo.

Ficha Técnica:

Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo

Título Original: Detetives Do Prédio Azul 3 ±Uma Aventura No Fim Do Mundo

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Mauro Lima

Elenco: Ronaldo Reis, Suely Franco, Miriam Freeland, Perfeito Fortuna, Rafael Cardoso, Claudia Netto, Alinne Moraes, Luciano Quirino, Klara Castanho, Anderson Lima, Charles Myara, Nicole Orsini, Carol Futuro, Sávio Moll, Pedro Motta, Lazaro Ramos, Alexandra Richter, Leticia Braga, Débora Ozório

Classe: Infantil

Sinopse:

Pippo, Sol, Bento e Berenice se veem em apuros quando Severino encontra objeto pendurado em um penhasco, que era, na verdade, uma das faces do Medalhão de Uzur.

