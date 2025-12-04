O Agente Noturno: 3ª temporada ganha teaser e data de estreia
A Netflix divulgou o primeiro teaser e a data de estreia da 3ª temporada de O Agente Noturno. A nova temporada será lançada no serviço de streaming em 19 de fevereiro.
Confira no final da página o teaser recheado com cenas de ação.
Tudo sobre O Agente Noturno
Baseada em um livro de Matthew Quirk e criada por Shawn Ryan (S.W.A.T., The Shield), O Agente Noturno mostra um agente do FBI (vivido por Gabriel Basso) no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.
Em sua primeira temporada, O Agente Noturno se tornou um dos maiores sucessos da Netflix, conquistando a posição de 6ª série mais assistida de todos os tempos do streaming.
Em entrevista ao Deadline, o criador da série disse que “cada temporada contaria sua própria história, em sua maioria independente, com começo, meio e fim”, e temporadas futuras incluiriam alguns, mas não a maioria dos personagens que vimos na temporada anterior.
