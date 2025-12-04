MIB: Homens de Preto terá novo filme com possível volta de Will Smith

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Sony Pictures deu o primeiro passo para reviver a franquia MIB: Homens de Preto. De acordo com o Deadline, o estúdio iniciou o desenvolvimento de um novo filme da série e contratou Chris Bremner, roteirista de Bad Boys para Sempre, para escrever o projeto.

Ainda não há nomes confirmados no elenco nem diretor atrelado ao projeto.

Os detalhes da história permanecem em sigilo, mas fontes afirmam que a Sony pretende encaminhar o roteiro para Will Smith assim que o primeiro rascunho estiver concluído. A expectativa é que o ator considere retornar ao papel do Agente J, embora ainda não haja indicação de qual seria o tamanho de sua participação – seja como protagonista ou passando o bastão para um novo personagem.

Homens de Preto continua sendo uma propriedade importante para a Sony. O filme original, lançado em 1997, tornou-se um sucesso de bilheteria e deu origem a duas sequências e ao reboot MIB: Homens de Preto Internacional, acumulando um total de US$ 1,904 bilhão mundialmente.

O novo longa ainda está em fase inicial, e nenhum acordo de produção foi fechado. Os filmes anteriores foram produzidos por Walter F. Parkes e Laurie MacDonald, com Steven Spielberg atuando como produtor executivo.

Os três primeiros filmes de MIB: Homens de Preto estão disponíveis na HBO Max.

