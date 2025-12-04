Ladrões: Violento filme de sobrevivência de Darren Aronofsky chega a HBO Max e promete mexer com o público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adaptado do romance de Charlie Huston, Ladrões chega como uma das produções mais eletrizantes do ano. O filme, dirigido por Darren Aronofsky, aposta em ação visceral, violência estilizada e um protagonista comum empurrado para o centro de uma guerra entre criminosos – elementos que devem atrair fãs de thrillers urbanos intensos.

A trama acompanha Hank Thompson (Paul Walter Hauser), um bartender fracassado que vê sua vida virar de cabeça para baixo após aceitar cuidar do gato do vizinho. O que parecia uma tarefa banal se transforma em um pesadelo quando Hank descobre que está envolvido, sem querer, com mafiosos perigosos, policiais corruptos e assassinos implacáveis. Perdido no caos e sem tempo para pensar, ele é jogado em uma espiral de fuga, violência e escolhas que podem custar sua vida.

Austin Butler, um dos atores mais requisitados de Hollywood após Elvis e Duna: Parte 2, interpreta um antagonista chave no conflito, adicionando tensão e imprevisibilidade à narrativa. Sua presença reforça o tom mais sombrio do longa, que não hesita em mostrar o quão cruel a cidade pode ser para alguém que simplesmente estava no lugar errado na hora errada.

Ritmo acelerado

O diretor aposta em um ritmo acelerado, perseguições brutais e um protagonista cada vez mais desesperado. O interesse, porém, não está apenas na violência física, mas também na transformação de Hank: de um homem comum com vida estagnada a alguém obrigado a lutar pela própria sobrevivência em um cenário que parece maior do que ele.

Ladrões se destaca por esse contraste: um thriller de ação movido tanto por adrenalina quanto por humanidade. O filme desenha um protagonista imperfeito, vulnerável e, justamente por isso, fácil de acompanhar até nos momentos mais extremos.

Para quem gosta de histórias no estilo John Wick, thrillers urbanos frenéticos ou adaptações de romances criminais pesados, Ladrões tem tudo para ser um dos destaques do ano. A combinação de elenco de peso, ambientação claustrofóbica e violência estilizada faz do longa uma excelente pedida para quem procura tensão do início ao fim.

Ladrões chega com a promessa de prender a atenção do espectador até o último minuto, e de consolidar ainda mais Paul Walter Hauser e Austin Butler como dois dos nomes mais interessantes da nova geração de Hollywood.

Ladrões chega ao catálogo da HBO Max nesta sexta-feira (5).

Trailer: