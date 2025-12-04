As séries de zumbis melhores que The Walking Dead
Clique aqui e escute a matéria
Quem diria que o apocalipse zumbi ganharia tantas versões marcantes? The Walking Dead abriu caminho, sem dúvida, mas o gênero evoluiu. Hoje, existem produções que pegam a essência da sobrevivência, o horror e o drama e elevam tudo a um novo nível.
Essas 6 séries, disponíveis em diferentes plataformas, mostram que ainda há muito o que contar quando o mundo acaba.
Ash vs Evil Dead
Trinta anos depois dos filmes cult criados por Sam Raimi, Ash vs Evil Dead trouxe de volta o anti-herói mais desastrado do cinema, Ash Williams, vivido por Bruce Campbell. Agora mais velho e cínico, ele tenta viver uma vida normal… até que o Livro dos Mortos decide estragar tudo novamente.
A série da Lionsgate+ mistura gore, humor e nostalgia como poucas conseguem. O sangue jorra, as piadas são absurdas e o carisma de Campbell continua intacto. É uma verdadeira carta de amor ao terror clássico dos anos 80, mas com ritmo moderno e visuais caprichados.
Origem
Produção do Globoplay, Origem (título original: From) mistura zumbis, suspense e ficção científica de um jeito intrigante. Tudo começa quando estranhos percebem que estão presos em uma cidade que não permite saída. À noite, criaturas aparecem e transformam cada tentativa de fuga em pesadelo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mas o diferencial está na atmosfera. A série não entrega respostas fáceis: ela instiga, provoca e deixa o espectador se perguntando o que está realmente acontecendo. É terror psicológico com pitadas sobrenaturais, lembrando o clima de Lost e The Mist.
The Last of Us
A adaptação da HBO Max transformou um dos maiores jogos da história em uma série devastadora e inesquecível. The Last of Us vai além do apocalipse: é sobre amor, perda e a fragilidade das relações humanas quando o mundo colapsa.
Pedro Pascal e Bella Ramsey entregam atuações que arrepiam. Cada episódio é um soco emocional, equilibrando cenas brutais e momentos de pura ternura. O episódio de Bill e Frank, por exemplo, redefiniu o que uma série de zumbis pode ser, sensível, poética e real.
All of Us Are Dead
A Coreia do Sul vem dominando o gênero zumbi, e All of Us Are Dead é um dos melhores exemplos disso. Lançada pela Netflix, a série começa com uma epidemia em uma escola comum, onde alunos precisam lutar para sobreviver enquanto o mundo desmorona do lado de fora.
A diferença está no olhar juvenil. Aqui, os heróis não são soldados nem adultos preparados: são adolescentes lidando com medo, perda e amizade em meio ao caos. Isso cria momentos intensos e inesperadamente emocionantes.
Kingdom
Poucas séries são tão visualmente deslumbrantes quanto Kingdom, da Netflix. Ambientada na Coreia do século XVII, ela combina drama histórico com horror sobrenatural de um jeito magistral. Em vez de armas modernas, temos espadas, lanças e intrigas palacianas.
Mas Kingdom não é só estética: ela discute poder, corrupção e a fome, literal e simbólica. É uma crítica à desigualdade que ressoa tanto hoje quanto há 400 anos. Difícil não terminar cada episódio sem o coração acelerado.
Z Nation
Lançada pelo SyFy e hoje disponível no PLEX, Z Nation é a série que nunca levou o apocalipse a sério, e é exatamente isso que a torna especial. Situada três anos após o surto, ela acompanha um grupo tentando levar o único homem imune ao vírus até um laboratório.
Entre mutantes, experimentos malucos e humor ácido, a trama acerta ao transformar o clichê em diversão pura. É como se The Walking Dead tivesse tomado café com Mad Max e decidido relaxar.
O post As séries de zumbis melhores que The Walking Dead apareceu primeiro em Observatório do Cinema.