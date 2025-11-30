As séries mais viciantes da HBO Max que todo mundo comenta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Selecionamos as séries que o público aponta como as mais viciantes do streaming, aquelas que se espalham pelo boca a boca

Nos últimos anos, a HBO Max se consolidou como uma das plataformas mais comentadas do entretenimento, alimentando maratonas intensas e conversas que dominam redes sociais.

O catálogo reúne produções que vão da tensão psicológica ao drama político, sempre com aquela construção narrativa que torna impossível assistir “só mais um episódio”.

1. Succession



O embate entre os herdeiros do império Roy transforma cada episódio em um jogo estratégico capaz de prender até quem não é fã de tramas corporativas.

É impossível parar quando as tensões familiares ganham força.

2. Euphoria



A estética marcante e o mergulho emocional profundo fazem da série um fenômeno de engajamento. Cada episódio parece carregar uma revelação nova sobre seus personagens em crise.

3. The Last of Us



Baseada no sucesso dos videogames, a série conquistou o público não só pelo apocalipse, mas pela construção de vínculos humanos que se renovam a cada capítulo, sempre deixando um gosto de quero mais.

4. House of the Dragon



O drama político da Casa Targaryen mantém o espírito de Game of Thrones: episódios que terminam em momentos de explosão narrativa e impulsionam maratonas de madrugada.

5. The White Lotus



O suspense social da série transforma cada temporada em um quebra-cabeça irresistível. O público assiste em ritmo acelerado para descobrir segredos, conflitos e, claro, o desfecho trágico anunciado desde o início.

6. Mare of Easttown



O mistério denso, aliado à performance de Kate Winslet, cria um ritmo quase hipnótico. Quando a investigação avança, é difícil não seguir imediatamente para o próximo capítulo.

7. Gossip Girl (reboot)



Mesmo divisiva, a produção se tornou uma das mais comentadas da plataforma por seu ritmo acelerado e pelos dramas que reacenderam o interesse por histórias de excessos, segredos e fofocas virtuais.