Zona de Risco, da Netflix, é baseada em fatos reais?
O suspense militar Zona de Risco entrou no catálogo da Netflix e rapidamente conquistou o público, figurando no Top 10 de filmes da plataforma. E, enquanto assistem ao longa, muitos espectadores se perguntam: Zona de Risco é baseado em uma história real ou tudo é ficção?
Dirigido por William Eubank (Ameaça Profunda), o filme acompanha uma equipe da Delta Force enviada às Filipinas para resgatar um agente da CIA. A missão dá errado quando o grupo é emboscado por uma milícia local chamada Abu Sayyaf, restando aparentemente apenas o Sargento JJ Kinney como sobrevivente.
A única esperança do militar é o piloto de drones Eddie “Reaper” Grimm, da Força Aérea, que tenta guiá-lo remotamente até o ponto de extração. Segundo a sinopse da Netflix, “ao longo de 48 horas, Kinney atravessa território hostil enquanto Reaper e sua parceira, a Sargento Nia Branson, lutam para mantê-lo – e qualquer outro sobrevivente – longe do perigo.”
O elenco inclui Russell Crowe, os irmãos Liam e Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia, Chika Ikogwe, Daniel MacPherson, Robert Rabiah e Jack Finsterer.
Zona de Risco não é baseado em fatos reais e sua trama é totalmente ficcional. No entanto, o diretor William Eubank afirma que o filme foi inspirado por “muitas coisas verdadeiras”.
“Zona de Risco não é uma história real, mas tiramos muita coisa de fatos reais”, contou Eubank ao Task & Purpose. “Pesquisamos com algumas pessoas, perguntamos teoricamente quanto tempo levaria para um drone sair de Guam. Eles diziam: ‘não podemos falar, mas pode haver locais mais próximos’. Então tivemos alguma validação.”
O cineasta explica que queria criar uma história que remetesse aos filmes de ação dos anos 1990, especialmente aqueles ambientados na selva – citando Predador (1987), estrelado por Arnold Schwarzenegger, como referência direta.
Eubank também revelou que o conceito de Zona de Risco surgiu ainda em 2014, durante as filmagens de O Sinal – Frequência do Medo. Ele e o co-roteirista pensavam em histórias com maior chance de serem produzidas, e o debate crescente sobre guerra com drones parecia um tema promissor.
O projeto, porém, foi engavetado, o que acabou permitindo ao diretor conhecer pilotos de drones reais e instrutores militares. Ao perceber que sua visão inicial estava equivocada, ele reescreveu o roteiro, focando mais nas relações entre os soldados do que no impacto psicológico da guerra remota.
Zona de Risco está disponível na Netflix.
