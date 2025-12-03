Zona de Risco, da Netflix, é baseada em fatos reais?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O suspense militar Zona de Risco entrou no catálogo da Netflix e rapidamente conquistou o público, figurando no Top 10 de filmes da plataforma. E, enquanto assistem ao longa, muitos espectadores se perguntam: Zona de Risco é baseado em uma história real ou tudo é ficção?

Dirigido por William Eubank (Ameaça Profunda), o filme acompanha uma equipe da Delta Force enviada às Filipinas para resgatar um agente da CIA. A missão dá errado quando o grupo é emboscado por uma milícia local chamada Abu Sayyaf, restando aparentemente apenas o Sargento JJ Kinney como sobrevivente.

A única esperança do militar é o piloto de drones Eddie “Reaper” Grimm, da Força Aérea, que tenta guiá-lo remotamente até o ponto de extração. Segundo a sinopse da Netflix, “ao longo de 48 horas, Kinney atravessa território hostil enquanto Reaper e sua parceira, a Sargento Nia Branson, lutam para mantê-lo – e qualquer outro sobrevivente – longe do perigo.”

O elenco inclui Russell Crowe, os irmãos Liam e Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia, Chika Ikogwe, Daniel MacPherson, Robert Rabiah e Jack Finsterer.

Zona de Risco é baseada em fatos reais?

Zona de Risco não é baseado em fatos reais e sua trama é totalmente ficcional. No entanto, o diretor William Eubank afirma que o filme foi inspirado por “muitas coisas verdadeiras”.

“Zona de Risco não é uma história real, mas tiramos muita coisa de fatos reais”, contou Eubank ao Task & Purpose. “Pesquisamos com algumas pessoas, perguntamos teoricamente quanto tempo levaria para um drone sair de Guam. Eles diziam: ‘não podemos falar, mas pode haver locais mais próximos’. Então tivemos alguma validação.” Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O cineasta explica que queria criar uma história que remetesse aos filmes de ação dos anos 1990, especialmente aqueles ambientados na selva – citando Predador (1987), estrelado por Arnold Schwarzenegger, como referência direta.

Eubank também revelou que o conceito de Zona de Risco surgiu ainda em 2014, durante as filmagens de O Sinal – Frequência do Medo. Ele e o co-roteirista pensavam em histórias com maior chance de serem produzidas, e o debate crescente sobre guerra com drones parecia um tema promissor.

O projeto, porém, foi engavetado, o que acabou permitindo ao diretor conhecer pilotos de drones reais e instrutores militares. Ao perceber que sua visão inicial estava equivocada, ele reescreveu o roteiro, focando mais nas relações entre os soldados do que no impacto psicológico da guerra remota.

Zona de Risco está disponível na Netflix.

O post Zona de Risco, da Netflix, é baseada em fatos reais? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.