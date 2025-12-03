Vingadores: Doomsday transforma Loki em um Vingador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tom Hiddleston está oficialmente de volta como Loki em Vingadores: Doomsday e, ao que tudo indica, não apenas como um aliado pontual. Uma nova prévia do filme exibida pela Disney sugere que o Deus da Trapaça pode integrar, pela primeira vez, a formação oficial dos Vingadores no MCU.

A última aparição do personagem ocorreu no emocionante final da 2ª temporada de Loki, quando ele se sacrificou e assumiu um papel crucial para a sustentação do multiverso. Esse destino já o colocava como peça fundamental na conclusão da Saga do Multiverso, mas seu envolvimento exato em Doomsday ainda era alvo de especulação.

Até agora, as discussões mais fortes giravam em torno da importância de Loki para deter o Doutor Destino de Robert Downey Jr. e do aguardado reencontro com Thor (Chris Hemsworth).

Loki aparece ao lado da equipe de Sam Wilson em apresentação da Disney

Durante o evento Giornate Di Cinema Sorrento, na Itália, a Walt Disney Studios exibiu uma apresentação destacando o elenco de Vingadores: Doomsday. As imagens, que circulam online, agrupam os personagens por equipes já conhecidas – como o Quarteto Fantástico, os Thunderbolts (Novos Vingadores), os X-Men e os representantes de Wakanda.

Mas um slide específico chamou atenção: ele mostrava Tom Hiddleston (Loki) ao lado de Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Homem-Formiga), Anthony Mackie (Capitão América), Danny Ramirez (Falcão) e Simu Liu (Shang-Chi). Esse agrupamento coincide exatamente com a formação especulada para o novo time dos Vingadores liderado por Sam Wilson.

A colocação de Loki nesse grupo não parece acidental e funciona como um indício sólido de que o personagem será tratado como um membro oficial da equipe no próximo filme.

Transformação de Loki torna sua entrada nos Vingadores natural

Loki foi durante anos um dos antagonistas mais marcantes do MCU, mas sua trajetória recente mudou completamente a percepção sobre o personagem. A variante apresentada em Vingadores: Ultimato passou por uma evolução heroica nas duas temporadas de Loki, colocando o bem-estar dos outros acima de seus próprios desejos – uma virada que tornou seu arco um dos mais emocionantes da Marvel.

Em Doomsday, mantê-lo apenas como um protegido de Thor contra uma ameaça multiversal como Doom reduziria sua importância narrativa. Diante do que o herói se tornou, sua inclusão formal nos Vingadores seria uma forma coerente e satisfatória de reforçar essa transformação.

Além disso, a ideia de ver Thor e Loki lutando juntos como membros oficiais dos Vingadores é simbólica demais para ser ignorada, e funcionaria como um possível encerramento do arco do personagem dentro da Saga do Multiverso.

Com o trailer oficial de Vingadores: Doomsday previsto para este mês, os fãs aguardam ansiosos por confirmações. Mas, se o vídeo exibido na Itália for um indicativo, Loki poderá finalmente conquistar o status que muitos esperavam: o de Vingador.

