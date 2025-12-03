Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos ganha novo trailer legendado
A Sony Pictures Brasil divulgou nesta quarta-feira (3) um novo trailer de Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos, sequência direta de Extermínio 3: A Evolução. Assista ao vídeo legendado no final da página.
Extermínio: O Templo dos Ossos apresenta duas trajetórias que se cruzam em meio ao colapso: a do enigmático Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e a de Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita que instiga medo e violência por onde passa. Na história, Kelson enfrenta as repercussões de uma ligação perturbadora, capaz de desencadear uma transformação irreversível no mundo ao seu redor.
Enquanto isso, Spike (Alfie Williams) vê seu caminho se entrelaçar ao de Crystal, dando início a um tormento do qual não há fuga. O que antes parecia o maior perigo – os infectados – rapidamente perde espaço para algo ainda mais devastador: a escalada da crueldade humana e a completa corrosão da empatia em uma sociedade que já beira o fim.
O filme conta com o retorno de membros do elenco de Extermínio 3, incluindo Alfie Williams como Spike, Aaron Taylor-Johnson como Jamie, Ralph Fiennes como Dr. Ian Kelson e Jack O’Connell como Sir Jimmy Crystal.
Jack O’Connell descreveu o novo filme como “o primo estranho e perturbado de Extermínio 3: A Evolução”, e acrescentou que os infectados não serão apenas antagonistas: “Isso vai fazer você repensar tudo.”
Extermínio: O Templo dos Ossos foi dirigido por Nia DaCosta (Candyman), a partir do roteiro de Alex Garland.
O filme chega aos cinemas em 15 de janeiro de 2026.