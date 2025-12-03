Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos ganha novo trailer legendado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Sony Pictures Brasil divulgou nesta quarta-feira (3) um novo trailer de Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos, sequência direta de Extermínio 3: A Evolução. Assista ao vídeo legendado no final da página.

Extermínio: O Templo dos Ossos apresenta duas trajetórias que se cruzam em meio ao colapso: a do enigmático Dr. Kelson (Ralph Fiennes) e a de Jimmy Crystal (Jack O’Connell), líder de uma seita que instiga medo e violência por onde passa. Na história, Kelson enfrenta as repercussões de uma ligação perturbadora, capaz de desencadear uma transformação irreversível no mundo ao seu redor.

Enquanto isso, Spike (Alfie Williams) vê seu caminho se entrelaçar ao de Crystal, dando início a um tormento do qual não há fuga. O que antes parecia o maior perigo – os infectados – rapidamente perde espaço para algo ainda mais devastador: a escalada da crueldade humana e a completa corrosão da empatia em uma sociedade que já beira o fim.

O filme conta com o retorno de membros do elenco de Extermínio 3, incluindo Alfie Williams como Spike, Aaron Taylor-Johnson como Jamie, Ralph Fiennes como Dr. Ian Kelson e Jack O’Connell como Sir Jimmy Crystal.

Jack O’Connell descreveu o novo filme como “o primo estranho e perturbado de Extermínio 3: A Evolução”, e acrescentou que os infectados não serão apenas antagonistas: “Isso vai fazer você repensar tudo.”

Extermínio: O Templo dos Ossos foi dirigido por Nia DaCosta (Candyman), a partir do roteiro de Alex Garland.

O filme chega aos cinemas em 15 de janeiro de 2026.

Trailer: