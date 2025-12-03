Talamasca: A Ordem Secreta terá 2ª temporada?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A 1ª temporada completa de Talamasca: A Ordem Secreta já está disponível na Netflix. E agora, após o lançamento de Talamasca no streaming, o foco se volta para o futuro da série.

Talamasca é a terceira produção do Universo Imortal de Anne Rice após Entrevista com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair (ambas disponíveis no Prime Video). A trama acompanha a sociedade secreta que dá nome à série, formada por homens e mulheres responsáveis por rastrear e conter bruxas, vampiros e outras criaturas espalhadas pelo mundo.

Nicholas Denton interpreta Guy Anatole, que descobre que a Talamasca o monitora desde a infância. Ele acaba mergulhando em um universo de agentes secretos e seres imortais que, até então, mantinham um equilíbrio frágil com o mundo dos mortais.

Haverá uma 2ª temporada de Talamasca?

A série ainda não foi renovada até o momento da publicação, mas Denton contou ao TV Insider que a 1ª temporada foi concebida como ponto de partida para uma aventura maior.

“A primeira temporada é muito interessante porque você precisa começar”, diz Denton. “Você está criando um novo mundo, uma nova mitologia, novos personagens, construindo tudo para depois soltá-los, deixar que enlouqueçam nesse mundo. E é isso que eu espero.”

Denton afirma torcer “muito” por mais aventuras:

“Passamos a temporada inteira na Inglaterra. Há o resto do mundo para explorar.”

Ele termina acrescentando que “há muito a ser desvendado” entre Guy e Doris (Celine Buckens) em mais episódios. “E também muito para Helen [Elizabeth McGovern], muito para Jasper.”

Todos os seis episódios de Talamasca: A Ordem Secreta estão disponíveis na Netflix.

O post Talamasca: A Ordem Secreta terá 2ª temporada? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.