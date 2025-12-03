Talamasca: A Ordem Secreta terá 2ª temporada?
A 1ª temporada completa de Talamasca: A Ordem Secreta já está disponível na Netflix. E agora, após o lançamento de Talamasca no streaming, o foco se volta para o futuro da série.
Talamasca é a terceira produção do Universo Imortal de Anne Rice após Entrevista com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair (ambas disponíveis no Prime Video). A trama acompanha a sociedade secreta que dá nome à série, formada por homens e mulheres responsáveis por rastrear e conter bruxas, vampiros e outras criaturas espalhadas pelo mundo.
Nicholas Denton interpreta Guy Anatole, que descobre que a Talamasca o monitora desde a infância. Ele acaba mergulhando em um universo de agentes secretos e seres imortais que, até então, mantinham um equilíbrio frágil com o mundo dos mortais.
Haverá uma 2ª temporada de Talamasca?
A série ainda não foi renovada até o momento da publicação, mas Denton contou ao TV Insider que a 1ª temporada foi concebida como ponto de partida para uma aventura maior.
“A primeira temporada é muito interessante porque você precisa começar”, diz Denton. “Você está criando um novo mundo, uma nova mitologia, novos personagens, construindo tudo para depois soltá-los, deixar que enlouqueçam nesse mundo. E é isso que eu espero.”
Denton afirma torcer “muito” por mais aventuras:
“Passamos a temporada inteira na Inglaterra. Há o resto do mundo para explorar.”
Ele termina acrescentando que “há muito a ser desvendado” entre Guy e Doris (Celine Buckens) em mais episódios. “E também muito para Helen [Elizabeth McGovern], muito para Jasper.”
Todos os seis episódios de Talamasca: A Ordem Secreta estão disponíveis na Netflix.
