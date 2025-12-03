Sheriff Country: Derivada de Fire Country é renovada para a 2ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O futuro de Sheriff Country está garantido. A emissora CBS confirmou a renovação da série derivada de Fire Country para a 2ª temporada, mesmo com apenas pouco mais de um mês no ar.

Até agora, apenas seis episódios foram exibidos. Após o nono capítulo, que vai ao ar em 10 de dezembro nos EUA, a produção fará uma pausa de dois meses e retornará em 27 de fevereiro.

A 2ª temporada deve começar a ser filmada no início de 2026, com estreia prevista para o fim do mesmo ano.

Tudo sobre Sheriff Country

Sheriff Country traz Morena Baccarin como Mickey Fox, uma xerife direta e sem rodeios, que também é meia-irmã de Sharon Leone, chefe de divisão da Cal Fire. Enquanto patrulha as ruas da pequena cidade de Edgewater, ela investiga atividades criminosas e ao mesmo tempo lida com o pai ex-presidiário, Wes (W. Earl Brown) – um cultivador de maconha que vive fora do sistema – e um incidente misterioso envolvendo sua filha rebelde.

Completam o elenco: Matt Lauria como Nathan Boone, Christopher Gorham como Travis Fraley e Michele Weaver como Cassidy Campbell.

A série foi criada por Tony Phelan e Joan Rater, com Max Thieriot – estrela e roteirista de Fire Country – atuando também na criação da história e como produtor executivo.

Sheriff Country não tem previsão de estreia no Brasil.

As temporadas 1 e 2 de Fire Country estão disponíveis na Netflix. Ainda não há data para as temporadas 3 e 4 chegarem ao streaming.

