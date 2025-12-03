Scarlett Johansson negocia papel em Batman 2

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Scarlett Johansson está em negociações para integrar o elenco de The Batman 2, novo capítulo da franquia comandada por Matt Reeves e estrelada por Robert Pattinson. A informação veio de sites como Variety e The Hollywood Reporter.

Caso o acordo seja fechado, este será mais um grande projeto para a atriz, que recentemente participou de Jurassic World: Recomeço e integrou o elenco do reboot de O Exorcista.

De acordo com fontes próximas à produção, Zoe Kravitz, que viveu Selina Kyle/Mulher-Gato no primeiro filme, não deve retornar para a sequência.

Ainda não há detalhes sobre qual papel Johansson interpretaria, mas o site Nexus Point News sugere, entre as possibilidades, Fantasma e Hera Venenosa.

Batman: Parte 2 segue em desenvolvimento sob direção de Matt Reeves e deve começar a ser filmado em 2026, com lançamento previsto para 2027.

Continuação de Batman

Após muitos atrasos, a sequência de Batman 2, dirigida por Matt Reeves, finalmente em pré-produção, com os atores já recebendo o roteiro. O início das filmagens está previsto para 2026.

Por enquanto não há informações sobre elenco nem trama do novo Batman.

Batman foi lançado nos cinemas em 2022, com Robert Pattinson no papel titular. Também houve as participações de Zoë Kravitz como Selina Kyle/Mulher-Gato, Paul Dano como Edward Nashton/Charada, Jeffrey Wright como Tenente James Gordon da Polícia de Glasgow, Andy Serkis como Alfred Pennyworth e Colin Farrell como Oswald Cobblepot/Pinguim.

Batman foi um enorme sucesso de crítica e de público, tendo recebido 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadado US$ 772 milhões nas bilheterias globais, se tornando o sétimo maior filme do ano de 2022. Além de receber vários prêmios da indústria cinematográfica, ganhou três indicações ao Oscar.

Batman está disponível na HBO Max. Batman 2 está programado para estrear em 1° de outubro de 2027 nos cinemas.

