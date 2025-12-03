Quentin Tarantino critica ator de Batman: “Fraco e desinteressante”
Clique aqui e escute a matéria
Quentin Tarantino provocou indignação nas redes sociais após fazer críticas duras ao ator Paul Dano, o vilão Charada do filme Batman (2022), durante sua participação no The Bret Easton Ellis Podcast.
O diretor, vencedor do Oscar, participou do programa para revelar sua lista dos melhores filmes do século 21 – na qual Sangue Negro, dirigido por Paul Thomas Anderson, aparece em quinto lugar. No entanto, Tarantino afirmou que o longa poderia ocupar as primeiras posições “se não tivesse um grande, enorme defeito… e o defeito é Paul Dano”.
“Obviamente, era para ser uma dinâmica de dois protagonistas. Mas é drasticamente óbvio que não é isso”, disse Tarantino. “[Dano] é fraco demais. Ele é a parte frágil. [Daniel Day-Lewis] devora ele vivo. Austin Butler teria sido maravilhoso nesse papel. Ele é tão fraco, tão desinteressante. Daniel Day-Lewis mostra que não precisa de um contraponto forte. O filme precisa disso. Ele não precisa de nada. É para ser um duelo e não é! … você coloca ele com o ator mais fraco do SAG [Sindicato de Atores de Hollywood]? O cara mais sem presença do mundo?”
Tarantino caiu na risada após o comentário. Ellis, então, tentou equilibrar a conversa afirmando que Dano foi “muito bom” para o que o papel exigia. O diretor rebateu:
“Não estou dizendo que ele está péssimo, estou dizendo que ele não é nada… não me importo com ele.”
Lançado em 2007, Sangue Negro acompanha Daniel Plainview, vivido por Daniel Day-Lewis em uma atuação que lhe rendeu o Oscar. Ele interpreta um implacável barão do petróleo que busca expandir seus domínios no início do século 20. Paul Dano dá vida aos irmãos gêmeos Paul e Eli Sunday – este último, um jovem pastor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mesmo com as críticas ao ator, tanto Tarantino quanto Ellis concordaram que a performance de Day-Lewis e o estilo de direção de Anderson colocam o filme entre os grandes títulos desta era.
Sangue Negro está disponível para compra e aluguel no Prime Video.
O post Quentin Tarantino critica ator de Batman: “Fraco e desinteressante” apareceu primeiro em Observatório do Cinema.