Quentin Tarantino critica ator de Batman: “Fraco e desinteressante”

Quentin Tarantino provocou indignação nas redes sociais após fazer críticas duras ao ator Paul Dano, o vilão Charada do filme Batman (2022), durante sua participação no The Bret Easton Ellis Podcast.

O diretor, vencedor do Oscar, participou do programa para revelar sua lista dos melhores filmes do século 21 – na qual Sangue Negro, dirigido por Paul Thomas Anderson, aparece em quinto lugar. No entanto, Tarantino afirmou que o longa poderia ocupar as primeiras posições “se não tivesse um grande, enorme defeito… e o defeito é Paul Dano”.

“Obviamente, era para ser uma dinâmica de dois protagonistas. Mas é drasticamente óbvio que não é isso”, disse Tarantino. “[Dano] é fraco demais. Ele é a parte frágil. [Daniel Day-Lewis] devora ele vivo. Austin Butler teria sido maravilhoso nesse papel. Ele é tão fraco, tão desinteressante. Daniel Day-Lewis mostra que não precisa de um contraponto forte. O filme precisa disso. Ele não precisa de nada. É para ser um duelo e não é! … você coloca ele com o ator mais fraco do SAG [Sindicato de Atores de Hollywood]? O cara mais sem presença do mundo?”

Tarantino caiu na risada após o comentário. Ellis, então, tentou equilibrar a conversa afirmando que Dano foi “muito bom” para o que o papel exigia. O diretor rebateu:

“Não estou dizendo que ele está péssimo, estou dizendo que ele não é nada… não me importo com ele.”

Paul Dano em Sangue Negro

Lançado em 2007, Sangue Negro acompanha Daniel Plainview, vivido por Daniel Day-Lewis em uma atuação que lhe rendeu o Oscar. Ele interpreta um implacável barão do petróleo que busca expandir seus domínios no início do século 20. Paul Dano dá vida aos irmãos gêmeos Paul e Eli Sunday – este último, um jovem pastor.

Mesmo com as críticas ao ator, tanto Tarantino quanto Ellis concordaram que a performance de Day-Lewis e o estilo de direção de Anderson colocam o filme entre os grandes títulos desta era.

Sangue Negro está disponível para compra e aluguel no Prime Video.

