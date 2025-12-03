O que aconteceu com José Alceu? Ex-ator mirim de Terra Nostra revela sobre sumiço das telinhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guilherme Bernard, no ar na reprise da novela Terra Nostra (1999), nas tardes da Globo, é lembrado por ter interpretado José Alceu, na trama em cartaz na Edição Especial.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o ex-ator mirim relembrou a época em que foi escalado para o folhetim de Benedito Ruy Barbosa. “Foi uma época muito gostosa. Já era campeão de comerciais na minha agência de atores e modelos, fazia muitos desfiles. Terra Nostra foi o primeiro grande trabalho que eu fiz, uma novela das oito”, disse.

O ator de Terra Nostra relembrou que, na época, precisou controlar os momentos de lazer, estudos, o trabalho e a fama. “Lembro que, por conta da exposição na TV, eu não podia ir para qualquer lugar. Tinha um campo de futebol a poucos metros da minha casa, e quando eu ia jogar bola, e do nada apareciam 20, 30 pessoas querendo tirar foto. Não que isso me incomodasse, mas meus pais ficavam preocupados”, contou.

Além de Terra Nostra, Guilherme Benard emplacou trabalhos no cinema, atuou em outras novelas como Começar de Novo (2004), Cobras e Lagartos (2006), na série Força Tarefa (2009) e foi apresentador do extinto TV Globinho. Aos 18 anos, ele buscou cursar a faculdade de Jornalismo, e seguiu na área.

“Diferente do que as pessoas pensam, que a vida de ator é só flores. As pessoas pensam que se você faz uma novela e fica rico, e não é bem assim. Hoje, não sei como são os salários de atores, mas na minha época ganhava-se bem”, explicou ele, que no decorrer do caminho também se converteu ao evangelismo.

Atualmente sem nenhum trabalho nas telinhas, Guilherme Bernard não esconde em dizer se toparia um retorno às novelas, mas impôs condições: “Dizer ‘nunca’ é pesado. Se surgisse a oportunidade de voltar à TV ou ao teatro, fora do ambiente cristão, só aceitaria se fosse um trabalho voltado para a palavra de Deus”, pontuou.

