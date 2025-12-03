Os Abandonados: Por que nova série da Netflix é perfeita para fãs de Yellowstone 

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto os fãs de Yellowstone aguardam ansiosamente a chegada de vários derivados já anunciados, eles podem matar a saudade do gênero faroeste com Os Abandonados, nova série da Netflix prestes a estrear. O lançamento ocorre quase um ano após o polêmico episódio final de Yellowstone, amplamente considerado decepcionante e marcado pela saída conturbada de Kevin Costner – um desfecho que, para muitos, manchou o legado da série.

Mesmo assim, Taylor Sheridan, criador de Yellowstone, pode recuperar parte desse prestígio com os próximos derivados de seu universo. Um trailer empolgante de Y: Marshals, série focada em Kayce Dutton, foi divulgado recentemente, enquanto o derivado de Beth e Rip adicionou o indicado ao Oscar Ed Harris ao elenco. Mas agora o universo Yellowstone pode enfrentar sua concorrência mais forte até aqui: Os Abandonados, da Netflix.

Os Abandonados é o próximo grande faroeste da Netflix

Criada por Kurt Sutter, de Sons of Anarchy, Os Abandonados é uma série de faroeste de grande escala e estreia nesta quinta-feira, 4 de dezembro, na Netflix, focando no embate crescente entre Fiona Nolan (Lena Headey) e Constance Van Ness (Gillian Anderson).

A trama se passa no Oregon da década de 1850, onde Fiona, profundamente religiosa, vê suas terras recém-adquiridas ameaçadas quando Constance tenta tomá-las.

A presença de Ryan Hurst – intérprete de Opie em Sons of Anarchy – também despertou rumores entre fãs, que especulam se Os Abandonados poderia funcionar como um prelúdio secreto da série de motoqueiros. Ainda não há confirmação, mas a nova produção carrega o mesmo DNA de violência, disputa de poder e caos – elementos que certamente também agradam os fãs de Yellowstone.

Por que Os Abandonados é perfeita para fãs de Yellowstone

Para John Dutton, nada era mais importante do que sua terra – e a família Dutton lutou intensamente para defendê-la. Mas essa batalha não começou com o personagem de Kevin Costner, como mostram os derivados 1883 e 1923, que exploram as origens e o legado do Rancho Yellowstone.

O coração de Yellowstone sempre foi o uso da “justiça da fronteira” para proteger aquilo que seus personagens acreditam ser seu por direito. E Os Abandonados segue exatamente essa mesma lógica: disputas territoriais brutais, lealdades frágeis e uma sociedade marcada pela violência.

Além disso, fãs que preferiram os prelúdios de Yellowstone devem se identificar com o período histórico de Os Abandonados, situado entre 1883 e 1923. O novo faroeste também traz nomes de peso, como Lena Headey (Game of Thrones) e Gillian Anderson (Arquivo X), refletindo o mesmo padrão de elencos estrelados que consagrou a franquia criada por Sheridan.

Curiosamente, o primeiro grande papel de Taylor Sheridan na TV foi justamente em uma série de Kurt Sutter: Sons of Anarchy, onde interpretou o íntegro David Hale. Sheridan deixou a produção após disputas salariais e por se sentir subestimado, e agora Sutter parece pronto para enfrentá-lo no território onde Sheridan reina. Pelo que se viu de Os Abandonados, essa disputa promete ser acirrada.

Com 10 episódios, a 1ª temporada de Os Abandonados estreia nesta quinta na Netflix.

