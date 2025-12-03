One Piece: Netflix lança discretamente novos episódios dublados do anime
A Netflix lançou discretamente em seu catálogo mais 26 episódios do anime de One Piece, com dublagem inédita.
O novo pacote inclui os episódios 797 a 822, que compreendem o arco Whole Cake Island, mostrando a chegada dos Chapéus de Palha na ilha Whole Cake.
Em janeiro, será lançado na plataforma um novo bloco de episódios de Whole Cake – o arco será finalizado no episódio 877.
One Piece se passa em um mundo onde piratas e fuzileiros navais lutam pelo controle do Mar Azul. O menino Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) cresce aspirando ser o próximo rei dos piratas, apesar de sua incapacidade de nadar – um efeito colateral do fruto proibido que ele comeu quando criança, o que lhe deu um corpo extraordinariamente elástico como um presente do mar, junto com a maldição de que ele não pode sobreviver em suas águas.
O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. Jacob Romero Gibson faz o papel de Usopp, Emily Rudd é a ladra de piratas Nami, Taz Skylar faz o cozinheiro Sanji. Peter Gadiot dá vida a Shanks, o ruivo. Jeff Ward interpreta o palhaço Buggy. Mackenyu Arata vive Zoro, o espadachim. Por fim, Michael Dorman viveu Gol D. Roger.
A segunda temporada, intitulada Into the Grand Line, promete apresentar “desafios mais intensos e missões ainda mais arriscadas”, segundo a sinopse oficial. “Luffy e sua tripulação, os Chapéus de Palha, partem rumo à lendária Grand Line – uma parte mítica do oceano repleta de perigos e surpresas em cada esquina. Durante essa jornada imprevisível em busca do maior tesouro do mundo, eles se depararão com ilhas excêntricas e enfrentarão uma variedade de novos inimigos poderosos.”
Os novos rostos da 2ª temporada incluem Charithra Chandran como Miss Wednesday, Katey Sagal (Sons of Anarchy) como a Drª Kureha, Mark Harelik (Preacher) como o Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy (Heroes) como Nefertari Cobra, rei de Alabasta, e Joe Manganiello como Crocodile. Além disso, Tony Tony Chopper, um híbrido de menino-rena também participará dos novos episódios.
A 1ª temporada de One Piece tem 8 episódios e está disponível na Netflix. A 2ª temporada estreia em 10 de março de 2026. A 3ª temporada, já confirmada, não tem data de estreia.
As filmagens da 3ª temporada de One Piece estão acontecendo na Cidade do Cabo, na África do Sul.
