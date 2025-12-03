Netflix aprova série sobre cassino produzida por Martin Scorsese
A Netflix aprovou uma nova série dramática produzida por Martin Scorsese e ambientada no competitivo setor de cassinos de Las Vegas. O projeto, ainda sem título, terá oito episódios e é criado por Brian Koppelman e David Levien, responsáveis por Billions e que também assumirão a função de showrunners da nova série. As informações são do Deadline.
A trama acompanha Robert “Bobby Red” Redman, presidente do hotel-cassino mais lucrativo da cidade. Para se manter no topo e ampliar sua influência, ele precisará tomar decisões arriscadas em um ambiente descrito como moderno, agressivo e ainda carregado de perigos.
A produção executiva será assinada por Koppelman, Levien e Paul Schiff, além de Scorsese e sua produtora Sikelia. Julie Yorn e Rick Yorn, da Expanded Media, e a roteirista Beth Schacter também integram a equipe. Kerry Orent será co-produtor executivo.
Segundo a Netflix, o projeto surgiu de uma ideia apresentada por Julie Yorn e Rick Yorn, colaboradores frequentes de Scorsese. Após o sucesso do filme O Irlandês (2019), o streaming buscava desenvolver uma série com o diretor. Uma versão de época chegou a ser discutida, mas a empresa acabou optando pelo conceito contemporâneo proposto por Koppelman e Levien.
Embora compartilhe o cenário de Cassino (1995), a série não tem relação direta com o longa de Scorsese estrelado por Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. O cineasta já explorou o universo das apostas anteriormente em Boardwalk Empire, da HBO.
A Netflix ainda não divulgou detalhes sobre elenco nem previsão de estreia.
