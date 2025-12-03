Ilhados com a Sogra: 3ª temporada chega a Netflix; veja o que esperar e quando saem os episódios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A terceira temporada de Ilhados com a Sogra estreou nesta quarta-feira (3) na Netflix trazendo um formato mais intenso, emocional e centrado nos conflitos que atravessam diversas famílias brasileiras.

Segundo Fernanda Souza, que retorna ao comando do reality, esta é a edição em que os participantes chegam mais conscientes do propósito do programa – e mais preparados para colocar suas dores à mesa.

“Eu acho que essa é a temporada onde os conflitos começaram antes. Os participantes vieram com muita vontade de falar sobre os conflitos, de trazer isso à tona”, contou Fernanda à imprensa.

Veja a seguir o que esperar da nova temporada e o calendário de lançamento dos episódios.

O que esperar da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra

Fernanda Souza explica que, já no primeiro episódio, o clima é de enfrentamento direto: cada dupla parece disposta a discutir aquilo que vem incomodando há anos.

“Desde o primeiro episódio você vê que, no final, os participantes já estão debatendo os problemas. Eles têm consciência de que o ‘Ilhados’ é um programa para isso e escolhem trazer essas questões.”

Os episódios abordam dilemas familiares comuns e, ao mesmo tempo, profundamente delicados: mães que resistem a aceitar a independência dos filhos, relações marcadas por dependência emocional, laços desgastados entre mães e filhas e a eterna dúvida sobre até onde uma sogra pode – ou não – interferir na vida do casal.

Fernanda admite que esta é também uma das temporadas mais emocionais do reality. Segundo ela, as lágrimas são compartilhadas por todos: participantes, equipe e, provavelmente, pelo público.

“Todos os participantes estão chorando, a equipe inteira também está chorando. É a hora em que eu penso: ‘O Brasil deve estar chorando também’”, brinca.

Além dos episódios semanais, a Netflix reservou um especial para o dia 17 de dezembro, inspirado no clima natalino. Para Fernanda, o conteúdo extra combina perfeitamente com a proposta do programa.

“Vai ser bem na época do Natal, que é muito familiar. Acho que vão surgir grandes questões para olhar com um olhar mais esperançoso”, afirma.

Calendário de lançamento dos episódios

Confira a seguir quando saem os episódios da 3ª temporada de Ilhados com a Sogra:

3 de dezembro: 4 episódios

10 de dezembro: 4 episódios

17 de dezembro: 1 episódio extra

Ilhados com a Sogra está disponível na Netflix.

