Globo de Ouro 2026 ganha data para anúncio dos indicados

Por Observatório do Cinema Publicado em 03/12/2025 às 11:34
O Globo de Ouro revelou quando divulgará seus indicados para a edição de 2026. A lista será anunciada na próxima segunda-feira, 8 de dezembro, às 10h15.

Os responsáveis por revelar os filmes, séries e artistas selecionados serão Marlon Wayans e Skye P. Marshall. A cerimônia oficial do Globo de Ouro está marcada para 11 de janeiro.

Veja o anúncio:

