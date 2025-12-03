fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Five nights at Freddy’s 2: 7 coisas que você precisa saber antes de ver o filme

Por Observatório do Cinema Publicado em 03/12/2025 às 19:02
Five nights at Freddy’s 2: 7 coisas que você precisa saber antes de ver o filme
Five nights at Freddy’s 2: 7 coisas que você precisa saber antes de ver o filme - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

O retorno ao universo de Five Nights at Freddy’s reacende velhos enigmas e prepara terreno para novos confrontos. O primeiro filme adaptou a mitologia dos jogos ao cinema, apresentou a atmosfera da pizzaria abandonada e deixou pontas que devem ganhar continuidade no segundo capítulo.

Para acompanhar o novo longa, vale relembrar como a trama se estruturou em torno dos animatrônicos, dos desaparecimentos infantis e do passado traumático dos personagens. A narrativa costura eventos dos anos 80 e 2000, criando uma linha do tempo que conecta todos os conflitos centrais.

As bases da história de Mike Schmidt

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) vive atormentado pelo desaparecimento do irmão, Garrett, e tenta cuidar da irmã mais nova, Abby (Piper Rubio). Enquanto enfrenta dificuldades financeiras e emocionais, ele ainda disputa a guarda da menina com a tia, interessada no benefício estatal destinado a ela.

A busca por estabilidade leva Mike a aceitar um emprego oferecido por Steve Raglan (Matthew Lillard), mesmo sabendo que todos que passaram pela função desistiram rapidamente. A necessidade fala mais alto, e ele assume o posto sem entender o que realmente o espera.

A pizzaria e seus segredos

O trabalho o coloca como vigia noturno da Freddy Fazbear’s Pizza, um antigo ponto infantil hoje abandonado. Lá, Mike monitora câmeras e tenta manter o local seguro, mas logo percebe que os mascotes animatrônicos têm vida própria e observam cada movimento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As noites também despertam lembranças antigas. Sonhos sobre o sequestro de Garrett se misturam à aparição de outras crianças, criando a sensação de que o passado continua ativo dentro daquele espaço.

Logo, mortes brutais revelam o perigo real. A babá de Abby e seus cúmplices invadem a pizzaria e se tornam vítimas dos animatrônicos, apresentando a verdadeira violência por trás dos bonecos que antes pareciam apenas inofensivos.

O elo com as crianças desaparecidas

A presença de Abby na pizzaria revela o lado sobrenatural da história. Ela se aproxima dos animatrônicos, que mostram ser controlados pelos espíritos de crianças desaparecidas nos anos 80: Gabriel, Cassidy, Jeremy, Fritz e Susie. Vanessa (Elizabeth Lail), policial que acompanha Mike, já sabia desse passado e tenta alertá-lo sobre os limites dessa convivência.

A aproximação entre Abby e os bonecos é recebida como amizade, mas o grupo logo deixa claro que deseja que a menina se junte a eles de forma permanente, prendendo-a no lugar para sempre.

O passado de Vanessa e o surgimento do Coelho Amarelo

A crise se intensifica quando Vanessa revela sua ligação direta com a pizzaria. Ela é filha de William Afton, o verdadeiro responsável pelos sequestros, que escondia os corpos dentro dos animatrônicos. A policial cresceu envolvida nesse segredo e, mesmo tentando mudar, ainda carrega culpa por seu papel no passado.

O grande vilão se manifesta na figura do Coelho Amarelo. Afton, vivendo dentro da armadura Springtrap, aparece para eliminar quem ameaça seus segredos. O conflito final reúne Mike, Abby, Vanessa e os espíritos das crianças, que descobrem a identidade do assassino e se voltam contra ele.

O post Five nights at Freddy’s 2: 7 coisas que você precisa saber antes de ver o filme apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos ganha novo trailer legendado
Filmes

Trailer de Extermínio: O Templo dos Ossos ganha novo trailer legendado

Compartilhe

Tags