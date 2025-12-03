Era uma Vez em Hollywood: Leonardo DiCaprio confirma se estará na sequência
Leonardo DiCaprio esclareceu seu futuro na sequência de Era Uma Vez em… Hollywood, intitulada As Aventuras de Cliff Booth e produzida pela Netflix. Em entrevista ao Deadline, o ator confirmou que não reprisará o papel de Rick Dalton no novo longa, que será comandado por David Fincher.
Segundo DiCaprio, sua participação chegou a ser discutida durante o desenvolvimento inicial do projeto, mas não avançou:
“Houve algumas conversas sobre isso no começo. No fim das contas, mal posso esperar para ver a história do Cliff Booth, mas eu não estou no filme”, afirmou.
O ator elogiou ainda a escolha de Fincher para a direção, destacando que tanto ele quanto Quentin Tarantino, diretor do longa original, são grandes admiradores do cineasta.
“Acho que David Fincher é o homem perfeito para o trabalho. Quentin é um grande fã do trabalho dele, eu sou um grande fã, e não há ninguém melhor para continuar esse legado e contar essa história.”
DiCaprio completou dizendo que está curioso para acompanhar a próxima fase da vida de Cliff Booth, personagem vivido por Brad Pitt no filme original.
“Acho que é o próximo capítulo da vida do Cliff Booth. Estou animado para ver.”
O retorno de Cliff Booth
Brad Pitt retorna ao papel de Cliff Booth, o dublê carismático que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2020. A trama acompanhará a vida do personagem oito anos após os eventos de Era uma Vez em… Hollywood, mostrando o que aconteceu com o ex-dublê após o fim da Era de Ouro de Hollywood.
Desta vez, a direção fica a cargo de David Fincher (Clube da Luta, Garota Exemplar), enquanto o roteiro foi escrito por Quentin Tarantino, criador do universo original.
O elenco também conta com Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, J.E. Burton e Scott Caan.
Aposta cinematográfica da Netflix
O projeto tem um orçamento estimado de 200 milhões de dólares e deve ser uma das maiores apostas da Netflix nos cinemas. A estratégia segue o padrão de lançamentos recentes, como Casa de Dinamite e Frankenstein, que também tiveram exibições limitadas em salas antes de chegarem ao streaming.
Era uma Vez em… Hollywood, de 2019, arrecadou 392 milhões de dólares mundialmente e recebeu 10 indicações ao Oscar, consolidando-se como um dos maiores sucessos de Tarantino.
Agora, As Aventuras de Cliff Booth promete unir o estilo autoral do cineasta à visão técnica e sombria de Fincher – uma combinação que pode transformar a produção em um dos eventos cinematográficos mais aguardados de 2026.
O filme tem estreia prevista para o verão americano (entre junho e setembro) de 2026.
