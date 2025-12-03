fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Era uma Vez em Hollywood: Leonardo DiCaprio confirma se estará na sequência

Por Observatório do Cinema Publicado em 03/12/2025 às 15:55
Era uma Vez em Hollywood: Leonardo DiCaprio confirma se estará na sequência
Era uma Vez em Hollywood: Leonardo DiCaprio confirma se estará na sequência - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Leonardo DiCaprio esclareceu seu futuro na sequência de Era Uma Vez em… Hollywood, intitulada As Aventuras de Cliff Booth e produzida pela Netflix. Em entrevista ao Deadline, o ator confirmou que não reprisará o papel de Rick Dalton no novo longa, que será comandado por David Fincher.

Segundo DiCaprio, sua participação chegou a ser discutida durante o desenvolvimento inicial do projeto, mas não avançou:

“Houve algumas conversas sobre isso no começo. No fim das contas, mal posso esperar para ver a história do Cliff Booth, mas eu não estou no filme”, afirmou.

O ator elogiou ainda a escolha de Fincher para a direção, destacando que tanto ele quanto Quentin Tarantino, diretor do longa original, são grandes admiradores do cineasta.

“Acho que David Fincher é o homem perfeito para o trabalho. Quentin é um grande fã do trabalho dele, eu sou um grande fã, e não há ninguém melhor para continuar esse legado e contar essa história.”

DiCaprio completou dizendo que está curioso para acompanhar a próxima fase da vida de Cliff Booth, personagem vivido por Brad Pitt no filme original.

“Acho que é o próximo capítulo da vida do Cliff Booth. Estou animado para ver.”

Brad Pitt em Era Uma Vez em... Hollywood

O retorno de Cliff Booth

Brad Pitt retorna ao papel de Cliff Booth, o dublê carismático que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2020. A trama acompanhará a vida do personagem oito anos após os eventos de Era uma Vez em… Hollywood, mostrando o que aconteceu com o ex-dublê após o fim da Era de Ouro de Hollywood.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desta vez, a direção fica a cargo de David Fincher (Clube da Luta, Garota Exemplar), enquanto o roteiro foi escrito por Quentin Tarantino, criador do universo original.

O elenco também conta com Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, J.E. Burton e Scott Caan.

Aposta cinematográfica da Netflix

O projeto tem um orçamento estimado de 200 milhões de dólares e deve ser uma das maiores apostas da Netflix nos cinemas. A estratégia segue o padrão de lançamentos recentes, como Casa de Dinamite e Frankenstein, que também tiveram exibições limitadas em salas antes de chegarem ao streaming.

Era uma Vez em… Hollywood, de 2019, arrecadou 392 milhões de dólares mundialmente e recebeu 10 indicações ao Oscar, consolidando-se como um dos maiores sucessos de Tarantino.

Agora, As Aventuras de Cliff Booth promete unir o estilo autoral do cineasta à visão técnica e sombria de Fincher – uma combinação que pode transformar a produção em um dos eventos cinematográficos mais aguardados de 2026.

O filme tem estreia prevista para o verão americano (entre junho e setembro) de 2026.

O post Era uma Vez em Hollywood: Leonardo DiCaprio confirma se estará na sequência apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Habeas Corpus: Netflix apresenta Marjorie Estiano e Any Gabrielly como protagonistas de nova série nacional
Habeas Corpus

Habeas Corpus: Netflix apresenta Marjorie Estiano e Any Gabrielly como protagonistas de nova série nacional
5ª temporada de Stranger Things explode em audiência e abre despedida com recorde histórico
Netflix

5ª temporada de Stranger Things explode em audiência e abre despedida com recorde histórico

Compartilhe

Tags