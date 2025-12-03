Emily em Paris: Trailer, data e o que esperar da 5ª temporada
A comédia romântica Emily em Paris, estrelada por Lily Collins, vai retornar para sua quinta temporada na Netflix – e os fãs já estão ansiosos para descobrir o que vem a seguir após o final explosivo do quarto ano.
Com uma mistura de glamour, intrigas profissionais e dilemas amorosos, a série criada por Darren Star promete entrar em uma nova fase, com Emily finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas.
Confira a seguir tudo o que já se sabe sobre a nova temporada e o trailer divulgado nesta quarta-feira (3) pela Netflix.
Reviravoltas após o final da 4ª temporada
O quarto ano deixou o público em suspense: Emily viu sua vida amorosa e profissional virar de cabeça para baixo. O triângulo amoroso entre ela, Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) chegou a um ponto de ruptura, enquanto Alfie (Lucien Laviscount) parece definitivamente fora da jogada. Agora, com Gabriel solteiro e Emily mais confiante, tudo indica que a série pode finalmente explorar uma relação entre os dois — mas o criador Darren Star já adiantou que “nada é simples quando se trata de Emily”.
Além disso, o restaurante de Gabriel recebeu uma estrela Michelin, o que muda completamente sua dinâmica profissional. Essa conquista pode aproximar ainda mais o chef e Emily, que continua equilibrando os desafios de sua carreira no marketing com sua vida pessoal caótica.
Emily mais madura e focada
No novo ano da série, Emily assume a liderança da Agence Grateau em Roma e precisa lidar com novos desafios, tanto no trabalho quanto no amor, enquanto se adapta à vida em outra cidade. Quando tudo parece estar se encaixando, uma ideia profissional dá errado e acaba afetando sua vida amorosa e sua carreira.
Em busca de equilíbrio, ela tenta se manter fiel ao seu estilo de vida francês – até que um segredo importante ameaça abalar um de seus relacionamentos mais próximos. Enfrentando os conflitos com mais maturidade, Emily constrói laços mais profundos, ganha clareza sobre o que realmente quer e se prepara para viver novas possibilidades.
A série também deve continuar explorando o choque cultural entre os Estados Unidos e a França, com Emily ainda tentando se firmar em Paris enquanto lida com o olhar crítico dos franceses e o estilo de vida europeu — agora com uma perspectiva mais integrada e menos ingênua.
Novos personagens e dramas no horizonte
Como de costume, Emily in Paris deve apresentar novos personagens que trarão frescor e conflito à trama. É possível que novos rivais profissionais apareçam, especialmente com o crescimento de Emily na empresa de marketing. Também é esperado que Mindy (Ashley Park) tenha mais destaque, especialmente após o desfecho de sua trajetória musical na 4ª temporada.
O criador Darren Star explicou que a nova temporada se passa em Roma e Paris, e que, nessas duas cidades, Emily leva sua vida amorosa e pessoal a um novo nível. Isso não seria inédito: temporadas anteriores já mostraram viagens à Provença e à Itália.
Quando estreia a 5ª temporada de Emily in Paris?
Todos os 10 episódios da 5ª temporada chegam em 18 de dezembro na Netflix.