Casamento Sangrento 2 ganha trailer brutal; assista

Por Observatório do Cinema Publicado em 03/12/2025 às 11:45
Casamento Sangrento 2, sequência do bem-sucedido filme de terror de 2019, teve seu primeiro – e violento – trailer divulgado nesta quarta-feira (3). Confira no final da página.

A sinopse oficial do filme diz: “Momentos depois de sobreviver a um ataque brutal da família Le Domas, Grace (Samara Weaving) descobre que alcançou o próximo nível do jogo aterrorizante – e desta vez com sua irmã distante, Faith (Kathryn Newton), ao seu lado. Grace tem uma chance para sobreviver, manter sua irmã viva e reivindicar o Alto Assento do Conselho que controla o mundo. Quatro famílias rivais estão caçando as duas pelo trono, e quem vencer governará tudo.”

Samara Weaving retorna ao papel de Grace na sequência. As novidades do elenco incluem Kathryn Newton como Faith MacCaullay, a irmã mais nova de Grace; Sarah Michelle Gellar como Ursula Danforth; Shawn Hatosy como Titus Danforth; e David Cronenberg como Mr. Danforth. O filme também conta com Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng e Elijah Wood.

O primeiro Casamento Sangrento, lançado em 2019, acompanhava Grace, uma ex-órfã que se casa com o rico clã Le Domas. Após se casar com Alex le Domas (Mark O’Brien), ela precisa provar seu valor à família participando de um jogo mortal de esconde-esconde.

Casamento Sangrento 2 é dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

O longa chegará aos cinemas em 10 de abril de 2026. O primeiro filme está disponível no Disney+.

Trailer:

