Avatar: Fogo e Cinzas encerra a saga Avatar, confirma James Cameron

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mesmo com duas sequências já agendadas – Avatar 4 para 21 de dezembro de 2029 e Avatar 5 para 19 de dezembro de 2031 – James Cameron garante que Avatar: Fogo e Cinzas marca o fim de uma saga. Em entrevista ao Gizmodo, o cineasta explicou que o terceiro filme funciona como o desfecho natural da narrativa iniciada em 2009, e não como uma simples continuação.

Cameron afirma que enxerga Fogo e Cinzas como a conclusão de um arco maior, desenvolvido desde o primeiro roteiro:

“Não penso em Fogo e Cinzas como uma sequência. Penso como a culminação de uma saga”, disse. “Muito do que estamos fazendo já estava na arquitetura original da história. Se você pensar nisso como um terceiro ato, faz mais sentido. Não é aquela sequência típica de Hollywood feita às pressas só porque o anterior deu dinheiro. Estamos jogando no longo prazo. Entrei nisso apostando que o público viria conosco e se importaria com essas pessoas. Elas podem ter três metros de altura e serem azuis, mas ainda são pessoas.”

Sobre o futuro da franquia, Cameron esclareceu que Avatar 4 e Avatar 5 formarão uma nova saga, com seu próprio começo, meio e fim – embora ainda estejam, segundo ele, em estágios iniciais de desenvolvimento.

O diretor já comentou anteriormente que o futuro da franquia depende do desempenho de Fogo e Cinzas. Os dois primeiros filmes – Avatar e Avatar: O Caminho da Água – ultrapassaram US$ 2 bilhões cada e ocupam posições entre as maiores bilheterias da história mundial.

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Na’vi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).

Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. “O fogo será representado pelo ‘Povo das Cinzas’. Quero mostrar os Na’vi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom”, afirmou o cineasta.

Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.

James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, será o filme mais longo da franquia.

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro nos cinemas.

O post Avatar: Fogo e Cinzas encerra a saga Avatar, confirma James Cameron apareceu primeiro em Observatório do Cinema.