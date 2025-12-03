Atividade Paranormal ganhará novo filme com diretor de Invocação do Mal
Clique aqui e escute a matéria
James Wan, diretor de Invocação do Mal e Sobrenatural, está envolvido no próximo filme da franquia Atividade Paranormal. O projeto surge após a fusão de sua produtora, a Atomic Monster, com a Blumhouse, de Jason Blum – mesma empresa que produziu o longa original de 2007. As informações são do Hollywood Reporter.
O novo filme será produzido em parceria com a Paramount, que irá cofinanciar, coproduzir e distribuir o longa. Oren Peli, criador do primeiro Atividade Paranormal, também retorna como produtor. Jason Blum completa o time de produção, com o estúdio considerando o projeto uma de suas prioridades.
Wan celebrou a oportunidade:
“Sempre admirei Atividade Paranormal, desde o primeiro filme, com sua tensão construída lentamente e a habilidade sutil de tornar o invisível aterrorizante. Estou empolgado para expandir esse legado e ajudar a moldar a próxima evolução da franquia.”
O primeiro Atividade Paranormal fez um enorme sucesso, arrecadando US$ 194,2 milhões a partir de um orçamento de apenas US$ 15 mil. A saga já conta com sete filmes lançados entre 2007 e 2021, incluindo Atividade Paranormal 2, Atividade Paranormal 3, Atividade Paranormal 4, Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal, Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma e Atividade Paranormal: Ente Próximo.
Não há previsão de lançamento para o novo Atividade Paranormal.
O post Atividade Paranormal ganhará novo filme com diretor de Invocação do Mal apareceu primeiro em Observatório do Cinema.