Todas as teorias de Stranger Things confirmadas na 5ª temporada (até agora)

Os primeiros capítulos da temporada final de Stranger Things estrearam com a promessa de amarrar pontas deixadas ao longo da série e estabelecer o clima do encerramento, além de explorar elementos que sempre alimentaram debates entre os espectadores.

Depois de tantos anos acompanhando a jornada dos personagens, parte do público já antecipava possíveis desdobramentos e, surpreendentemente, algumas das teorias mais comentadas começaram a se confirmar logo no Volume 1.

Entre reencontros alianças improváveis, retornos aguardados e novas explicações sobre o Mundo Invertido, a narrativa abre espaço para respostas que estavam sendo construídas desde a primeira temporada.

A dupla Will e Robin finalmente acontece

Uma das teorias mais populares entre os fãs imaginava Will e Robin dividindo espaço na trama. Os dois personagens, frequentemente isolados em suas próprias crises, nunca tiveram muito tempo juntos, mas a temporada coloca ambos lado a lado após a equipe se dividir novamente.

Will e Robin desobedecem o plano de Joyce e seguem por conta própria para tentar descobrir o alcance da conexão de Will com Vecna. A conversa entre os dois, marcada por vulnerabilidades e pressões internas, acaba servindo como gatilho para Will acessar suas habilidades pela primeira vez.

Vecna realmente escolheu Holly Wheeler

Outra teoria recorrente girava em torno de Holly Wheeler, especialmente depois de imagens de bastidores sugerirem sua aproximação com Henry em sua forma humana. A suspeita era de que Vecna voltaria sua atenção às crianças mais novas, repetindo o padrão iniciado com Will em 1983.

O Volume 1 confirma essa linha: Holly é sequestrada e mantida no Upside Down enquanto sua consciência é manipulada dentro da mente de Vecna.

Max está viva – e presa dentro da mente de Vecna

A dúvida sobre o destino de Max era um dos mistérios mais comentados desde o fim da quarta temporada. A teoria de que ela estaria presa no espaço mental de Vecna ganha confirmação quando Holly encontra Max nesse ‘espaço de consciência’.

Max explica que quase conseguiu escapar para seu corpo, mas a música que mantinha a conexão se interrompeu e a “porta” se fechou. Desde então, ela permanece escondida em uma formação rochosa onde Vecna não consegue se aproximar.

A volta de Kali deixa de ser especulação

Depois de anos longe da história, Kali reaparece de forma inesperada na base militar dentro do Mundo Invertido. Mantida como prisioneira e conectada a equipamentos que neutralizam habilidades de Eleven, a personagem confirma outra teoria forte: seu retorno teria impacto direto no conflito final.

O reencontro abre margem para que Kali se torne novamente uma aliada, já que ela demonstra alívio ao ver Eleven. Como seus poderes afetam percepções e criam ilusões, a personagem pode desempenhar um papel decisivo na batalha contra Vecna nos capítulos restantes.

Will Byers realmente tem poderes

Entre todas as teorias, esta era a mais antiga: Will não saiu ileso de sua semana no Mundo Invertido. Desde a primeira temporada, fãs especulavam que sua ligação com o Mind Flayer poderia ter efeitos permanentes. O Volume 1 finalmente confirma: Will desenvolveu habilidades próprias.

Ao enxergar pelo ponto de vista de Vecna, Will antecipa movimentos do vilão e, no momento de maior tensão, usa esse vínculo para destruir Demogorgons exatamente da mesma forma que Vecna mata suas vítimas. A revelação muda completamente o papel de Will na temporada final e abre espaço para uma nova dinâmica entre ele, Eleven e o antagonista.

A relação entre Will e Vecna

Outra teoria parcialmente confirmada envolve a natureza da conexão entre Will e Vecna. As novas cenas mostram que Will não apenas enxerga através do vilão, mas acessa fragmentos de sua consciência e emoções, algo semelhante ao que Vecna fez com suas vítimas anteriores.

A explicação dada pelos Duffer Brothers indica que esta ligação será decisiva para compreender o verdadeiro funcionamento do Upside Down, seu congelamento temporal em 1983 e o papel de Will na construção do arco final.

Volume 2 deve explicar a origem completa do Mundo Invertido

Ainda que não seja uma confirmação direta, os criadores reforçaram que a próxima leva de episódios vai destrinchar a formação desse mundo paralelo. A fala de Ross Duffer sobre revelar “tudo” o que foi planejado há dez anos confirma a teoria de que a mitologia seria esclarecida apenas na reta final.

As pistas deixadas no Volume 1, como os limites da mente de Vecna, o comportamento das fendas e o reaparecimento de elementos vistos em The First Shadow, consolidam essa expectativa.

As confirmações presentes no Volume 1 mostram que parte do que os fãs construíram ao longo das temporadas foi, de fato, previsto pelos criadores. Com temas antigos retornando ao centro da trama e personagens antes secundários ganhando destaque, a segunda metade promete amarrar segredos guardados desde 2016 e encaminhar Hawkins para seu desfecho.

