O Salário do Medo na Netflix revive trama de alto risco em uma corrida contra o tempo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:05
Disponível na Netflix desde março de 2024, O Salário do Medo apresenta a história de um grupo de homens convocado para transportar caminhões carregados com nitroglicerina por uma região desértica marcada por conflitos e instabilidade.

A missão surge como a única alternativa para conter um incêndio em um poço de petróleo, cujo avanço coloca em risco comunidades inteiras. Cada obstáculo no trajeto representa uma ameaça real, já que qualquer falha pode provocar uma explosão de grandes proporções.

Dirigido por Julien Leclercq, o longa reúne atores como Franck Gastambide, Alban Lenoir e Sofiane Zermani. A produção é inspirada no clássico francês lançado em 1953, mantendo a essência da narrativa original, mas situada em um contexto contemporâneo.

Com cerca de 106 minutos de duração, o filme aborda dilemas ligados à sobrevivência, ao perigo constante e às escolhas extremas enfrentadas em situações de urgência.

