O Troll da Montanha 3 vai acontecer?

O Troll da Montanha 2 já está disponível na Netflix e a medida que os assinantes vão assistindo ao filme, já surge uma dúvida no ar: a franquia ganhará um terceiro filme? Após os eventos do longa original, a sequência acompanha a Noruega enfrentando uma nova e ainda mais devastadora ameaça. Quando sinais sísmicos anômalos começam a surgir pelo país, cientistas descobrem que não se trata apenas do despertar de um troll, mas de algo muito maior, mais antigo e mais perigoso.

No centro da história está uma equipe improvável formada por especialistas, militares e civis desesperados que precisam desvendar a origem da criatura e encontrar uma forma de detê-la antes que uma catástrofe atinja cidades inteiras. Enquanto o caos se espalha pelas montanhas e centros urbanos, o grupo percebe que a ameaça não é apenas física, mas também ligada a lendas e segredos há muito enterrados.

O Troll da Montanha ganhará um terceiro filme?

O ato final de Andreas permite que seus amigos e familiares, incluindo sua parceira Siggy e a nova bebê do casal, Uhura, reconstruam suas vidas. Nora finalmente encontra paz, com seu amado troll, Beautiful, caminhando bem ao lado de sua casa, entre as montanhas nevadas. Eles estão dividindo a terra em harmonia. Mas, assim como no primeiro filme, uma cena pós-créditos indica que essa história pode ir ainda mais longe.

No início de O Troll da Montanha 2, quando o Megatroll escapa de Vemork destruindo tudo em seu caminho, um dos pesquisadores, o Professor Møller (Jon Ketil Johnsen), recolhe uma pequena pedra – um fragmento de troll – que vinha sendo analisada no laboratório. É um momento rápido, mas que volta a ter grande importância.

Depois que os primeiros créditos começam a subir, a cena corta para um cômodo escuro onde uma figura sombria fala ao telefone. “Tenho ótimas notícias, General”, diz ele após garantir que a ligação está segura. “O espécime que consegui salvar se desenvolveu.”

Logo se revela que é o Professor Møller, encarando uma pequena caixa de vidro onde um troll minúsculo e furioso está preso. “Bom, ele não parece grande coisa agora, mas é só dar um tempo”, afirma, sorrindo.

Embora um terceiro filme de O Troll da Montanha ainda não esteja confirmado, o diretor Uthaug declarou ao Tudum:

“Eu realmente adoro estar neste universo de Troll… Vejo muito potencial em como poderíamos expandi-lo ainda mais, se continuarmos essa saga.”

O Troll da Montanha e O Troll da Montanha 2 estão disponíveis na Netflix.

