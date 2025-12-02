O Troll da Montanha 2: Entenda o final do filme da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Dirigido por Roar Uthaug, O Troll da Montanha 2, da Netflix, funciona como a continuação direta de O Troll da Montanha e expande a saga sobre a convivência – ou colisão – entre trolls e humanos. No primeiro filme, acompanhamos o despertar inesperado do Rei da Montanha, cujo retorno resulta em caos e destruição. Já a sequência se passa alguns anos após sua morte.

A protagonista Nora Tidemann ainda carrega cicatrizes emocionais daquele confronto e sonha em encontrar uma forma de construir um elo entre trolls e humanos. Essa possibilidade surge quando é descoberto um novo gigante adormecido. Nora se junta à equipe de cientistas responsável por estudá-lo, mas uma série de erros faz com que o troll desperte violentamente e fuja, desencadeando uma nova ameaça à civilização. Agora, mais feroz do que antes, ele coloca Nora e sua antiga equipe numa corrida para quebrar o ciclo de violência entre os dois mundos.

Sinopse de O Troll da Montanha 2

O Troll da Montanha 2 começa com um flashback da infância de Nora, quando seu pai lê a lenda de Santo Olaf e sua antiga batalha contra os trolls. A curiosidade da garota por essas criaturas atravessa os anos e molda sua vida adulta, agora dedicada ao estudo dos trolls.

Sua rotina muda quando Andreas, hoje escritor, surge com informações sobre um projeto ultrassecreto do governo. Nora aceita participar e descobre na Usina de Vemork que o governo capturou um segundo troll. Chamado de Megatroll, ele está em hibernação, e a presença de Nora é crucial para avançar nas pesquisas. Indignada com os experimentos, ela tenta estabelecer contato – e o desperta acidentalmente. O gigante escapa, colocando o país em alerta máximo.

Nora reencontra Kristoff, agora major, e acompanha a missão militar que tenta neutralizar o troll com helicópteros equipados com luz UV, operação que falha e resulta na morte de Amir. Sem alternativas, Nora leva a equipe até as montanhas onde o Rei da Montanha foi encontrado e revela a existência de Bonito, o filho do antigo rei, com quem mantém comunicação há anos. Ele pode ser a chave para deter Megatroll, mas o encontro entre os dois sai do controle e Bonito cai em águas congeladas.

Com o rastro de destruição aumentando, Nora percebe que Megatroll está a caminho de Trondheim, cidade ligada ao início da guerra que quase exterminou os trolls, e onde podem estar as respostas por trás de sua vingança.

Final explicado: quem vence a batalha? Como Megatroll é derrotado?

O desfecho de O Troll da Montanha 2 mostra Andreas se sacrificando ao se lançar dentro da boca de Megatroll para detonar a bomba de água benta por dentro. A explosão rompe os órgãos internos do troll, enfraquecendo-o completamente. Em seguida, o troll Bonito surge para o golpe final: ele arranca o coração de Megatroll, matando-o instantaneamente.

A vitória é fruto da descoberta de que a única forma eficaz de derrotar um troll é atacar seus órgãos internos – algo que remete ao modo como Santo Olaf, na verdade, usava espadas banhadas em água benta para perfurar seus inimigos. Era esse detalhe anatômico que os ataques anteriores não conseguiam replicar.

Apesar de Trondheim ser salva, a cidade sofre danos massivos. Ainda assim, a batalha une toda a comunidade, que transforma a água benta da fonte de Olaf em armas improvisadas para tentar deter o gigante.

Bonito sobrevive por pouco e reaparece para confrontar Megatroll novamente, provando que herdou a resistência de seu pai, o Rei da Montanha. Porém, sua falta de experiência em combate quase o derrota, dando a Nora apenas segundos para improvisar seu plano final.

O ódio de Megatroll pelos humanos ganha nova dimensão quando Nora descobre sua verdadeira motivação: ele pertence à última geração de trolls dizimados pela Igreja, e quer vingança por séculos de perseguição. Diferente do Rei da Montanha, que evitava mortes desnecessárias, Megatroll não poupa civis – o que torna Bonito seu contraponto moral.

Andreas morre? O que acontece com Sigrid e o bebê?

Sim. Andreas morre ao se sacrificar para destruir Megatroll por dentro. Sua morte é prenunciada quando a equipe questiona sua participação na missão, já que ele e Sigrid esperam um bebê.

Após perder o dispositivo explosivo durante a operação, resta a Andreas usar uma granada manual, sabendo que isso significa sua própria morte. A cena ecoa momentos semelhantes do primeiro filme, quando trolls engolem humanos, mas desta vez, o ato se torna o ponto de virada da batalha.

Sigrid, devastada, promete criar o filho sozinha. O legado de Andreas também se mantém por meio de seu livro “A Fistful of Zen”, agora ressignificado após seu sacrifício.

Bonito vive ou morre?

Bonito sobrevive ao final. Ele se torna o último troll conhecido e passa a reinar sobre as montanhas. Diferente dos trolls anteriores, porém, ele demonstra desejo de coexistir com a humanidade, reforçado por sua aliança na batalha final.

Séculos isolado no escuro da caverna, usado como isca na infância e manipulado pela Igreja, Bonito encontra em Nora sua primeira conexão real – uma amizade que muda sua visão sobre os humanos. Ele é, em muitos sentidos, um “troll em branco”, sem o peso do ódio histórico, o que facilita o vínculo entre os dois.

A cena final mostra Bonito caminhando pelas montanhas enquanto Nora, Kristoff, Sven e Olaf celebram a paz temporária, sugerindo um acordo entre governo e troll. Ainda assim, o filme indica que outros trolls podem existir em hibernação, abrindo espaço para novas histórias.

Qual é a verdade sobre Santo Olaf e os trolls?

O filme subverte a lenda de Santo Olaf ao revelar que ele nunca quis exterminar os trolls. A mensagem usada pelo governo – uma declaração rasgada que dizia para “expulsar” os trolls – estava incompleta. Ao descobrir o túmulo secreto de Olaf, Nora encontra a outra metade da declaração, que, juntas, revelam o oposto: Olaf defendia o direito dos trolls a seus territórios.

A distorção histórica teria sido obra da Igreja, que assassinou Olaf e manipulou sua mensagem para justificar uma guerra contra os trolls. Isso explica por que o corpo do santo foi escondido e por que trolls foram massacrados ao longo dos séculos.

A revelação muda radicalmente a relação entre humanos e trolls, abrindo caminho para uma convivência pacífica, e justificando a importância simbólica de Bonito como novo rei.

O Troll da Montanha e O Troll da Montanha 2 estão disponíveis na Netflix.

O post O Troll da Montanha 2: Entenda o final do filme da Netflix apareceu primeiro em Observatório do Cinema.