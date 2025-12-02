O Esquema Fenício: novo filme de Wes Anderson chega ao Prime Video
O Esquema Fenício estreia no Prime Video trazendo uma narrativa centrada no império financeiro do magnata Zsa-sza Korda, vivido por Benicio del Toro, que começa a ruir a partir das próprias escolhas de seu fundador. A produção, dirigida por Wes Anderson, segue o chefão enquanto decisões pessoais passam a atrair rivais e crises internas.
A trama acompanha Zsa-sza Korda em um momento decisivo. Após sobreviver a seis acidentes de avião, acumular uma fortuna difícil de dimensionar e somar uma quantidade considerável de filhos, o empresário decide escolher Liesl (Mia Threapleton), uma freira afastada dos negócios da família, como sua única herdeira. A decisão gera conflitos imediatos, abrindo espaço para acordos velados e investigações discretas.
O império Korda e as tensões que movem a narrativa
A partir dessa escolha, o filme mostra como departamentos inteiros, conselheiros e parentes começam a reagir, cada um com seu próprio interesse. Os demais filhos, excluídos da herança principal, passam a representar potenciais focos de conflito, enquanto figuras próximas ao magnata tentam influenciar o resultado final.
A obra destaca como o status de Korda, aliado ao tamanho da empresa, transforma qualquer mudança em potencial gatilho para ações inesperadas. A partir daí, espionagem, ameaças, acidentes suspeitos e aproximações calculadas ajudam a compor o cenário que envolve a herança.
O longa apresenta figuras que transitam dentro e fora do círculo familiar, algumas em busca de vantagem, outras tentando compreender a razão por trás da súbita mudança do patriarca. Entre elas está o personagem de Michael Cera, que surge ligado às movimentações externas e à rede de influência que pressiona a família.
O roteiro, escrito por Anderson em parceria com Roman Coppola, explora esse universo de negociações e estratégias de sobrevivência com diálogos inteligentes e ágeis, incorporando elementos de sátira, característica comum na filmografia do diretor.
Além disso, a composição visual segue a estética já conhecida de Anderson, com cenários elaborados, paleta meticulosa e enquadramentos simétricos.
Por que o filme chama atenção no streaming
Para quem acompanha a carreira de Anderson, o título apresenta um novo tipo de intriga dentro de seu repertório, combinando elementos familiares de sua estética com uma trama baseada em pressão política e corporativa.
O personagem de del Toro sustenta boa parte da condução dramática, já que Korda funciona como ponto de referência para todas as tensões posteriores. Sua relação com a filha, central para o desdobramento da história, abre um caminho de intrigas que reorganizam estruturas complexas.
O foco em Liesl amplia essa dimensão. O filme apresenta a personagem sendo retirada da rotina de clausura para assumir um papel que ela mesma não esperava ocupar.
O Esquema Fenício está disponível no Prime Video
O Esquema Fenício chega ao streaming após uma trajetória positiva em festivais e salas de cinema, reunindo nomes de destaque e uma história guiada por decisões familiares e interesses financeiros.
A produção oferece ao público a possibilidade de acompanhar os desdobramentos da sucessão de Zsa-sza Korda e as consequências provocadas por sua escolha. Já disponível no Prime Video.
