Toscana; quando comida, herança e descobertas fazem reencontro com a alma

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:05
O filme Toscana, disponível na Netflix, acompanha a trajetória do chef dinamarquês Theo Dahl, que viaja à Itália após a morte do pai para resolver a venda de um castelo na região da Toscana. Ao chegar ao local, ele entra em contato com moradores que conviveram com seu pai e descobre aspectos desconhecidos de sua própria história familiar. Nesse percurso, conhece Sophie, responsável por uma escola de culinária, que o apresenta às tradições e aos saberes gastronômicos locais.

A narrativa se desenvolve a partir do contraste entre a cozinha moderna, marcada pela alta exigência profissional, e a simplicidade das receitas tradicionais italianas. As paisagens rurais e a valorização dos ingredientes regionais compõem o cenário da transformação vivida pelo personagem principal.

Lançado em 2022, o filme tem aproximadamente uma hora e meia de duração e se destacou na plataforma ao figurar entre os títulos mais assistidos em diversos países logo após sua estreia.

