Toscana; quando comida, herança e descobertas fazem reencontro com a alma

O filme Toscana, disponível na Netflix, acompanha a trajetória do chef dinamarquês Theo Dahl, que viaja à Itália após a morte do pai para resolver a venda de um castelo na região da Toscana. Ao chegar ao local, ele entra em contato com moradores que conviveram com seu pai e descobre aspectos desconhecidos de sua própria história familiar. Nesse percurso, conhece Sophie, responsável por uma escola de culinária, que o apresenta às tradições e aos saberes gastronômicos locais.

A narrativa se desenvolve a partir do contraste entre a cozinha moderna, marcada pela alta exigência profissional, e a simplicidade das receitas tradicionais italianas. As paisagens rurais e a valorização dos ingredientes regionais compõem o cenário da transformação vivida pelo personagem principal.

Lançado em 2022, o filme tem aproximadamente uma hora e meia de duração e se destacou na plataforma ao figurar entre os títulos mais assistidos em diversos países logo após sua estreia.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br