Jujutsu Kaisen: 3ª temporada escala ator de Guerreiras do K-Pop
A expectativa para a 3ª temporada de Jujutsu Kaisen aumentou ainda mais com o anúncio de Alan Lee como a voz inglesa de Naoya, um dos personagens mais aguardados do novo ano do anime.
Conhecido por sua versatilidade vocal, Lee deve trazer frescor e intensidade ao papel, com potencial para transformar Naoya em um dos grandes destaques da temporada. Lee também já deu voz a Kang Taeshik em Solo Leveling e a Junpei Hyuga em Kuroko’s Basketball.
A escolha do papel também reforça a ponte cada vez maior entre o mundo do anime e talentos vindos de produções ligadas ao K-pop. Lee ganhou reconhecimento como a voz de Mistério Saja no sucesso Guerreiras do K-Pop.
A participação de Naoya promete ser central na 3ª temporada de Jujutsu Kaisen. Com uma personalidade multifacetada e papel decisivo na expansão da trama, ele é um personagem que exige nuances – algo que Lee deve entregar com destaque.
Jujutsu Kaisen – Temporada 3: o que já aconteceu e o que vem a seguir
A nova temporada continua após os eventos do Incidente de Shibuya, quando “Geto” e Mahito tentaram selar Gojo definitivamente.
A operação não sai como o planejado. Uma cortina envolve Shibuya, e Yuji e Megumi ajudam a virar o confronto contra os vilões. Choso, o terceiro “Pintura da Morte”, tenta matar Yuji, mas desiste ao ver visões que o confundem e mudam sua perspectiva.
Mas Shibuya deixa consequências pesadas: Nanami é morto por Mahito e Nobara fica gravemente ferida, sendo presumida morta.
No desfecho do arco, “Geto”/Kenjaku desperta diversos não-feiticeiros – pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados ou tinham poderes latentes, como Tsumiki Fushiguro. O objetivo é claro: colocar feiticeiros e não-feiticeiros em rota de colisão mortal. Gojo acaba exilado da sociedade jujutsu, enquanto Yuji recebe uma nova sentença de morte, com Yuta – visto no filme Jujutsu Kaisen 0 – escolhido como seu executor.
Data de estreia da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen
A 3ª temporada de Jujutsu Kaisen estreia em 8 de janeiro de 2026 na Crunchyroll.
Quem quiser assistir antes terá a chance: os dois primeiros episódios serão exibidos antecipadamente no filme de compilação Jujutsu Kaisen: Execução, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros.
