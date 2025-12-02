Jujutsu Kaisen: 3ª temporada escala ator de Guerreiras do K-Pop

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A expectativa para a 3ª temporada de Jujutsu Kaisen aumentou ainda mais com o anúncio de Alan Lee como a voz inglesa de Naoya, um dos personagens mais aguardados do novo ano do anime.

Conhecido por sua versatilidade vocal, Lee deve trazer frescor e intensidade ao papel, com potencial para transformar Naoya em um dos grandes destaques da temporada. Lee também já deu voz a Kang Taeshik em Solo Leveling e a Junpei Hyuga em Kuroko’s Basketball.

A escolha do papel também reforça a ponte cada vez maior entre o mundo do anime e talentos vindos de produções ligadas ao K-pop. Lee ganhou reconhecimento como a voz de Mistério Saja no sucesso Guerreiras do K-Pop.

A participação de Naoya promete ser central na 3ª temporada de Jujutsu Kaisen. Com uma personalidade multifacetada e papel decisivo na expansão da trama, ele é um personagem que exige nuances – algo que Lee deve entregar com destaque.

Jujutsu Kaisen – Temporada 3: o que já aconteceu e o que vem a seguir

A nova temporada continua após os eventos do Incidente de Shibuya, quando “Geto” e Mahito tentaram selar Gojo definitivamente.

A operação não sai como o planejado. Uma cortina envolve Shibuya, e Yuji e Megumi ajudam a virar o confronto contra os vilões. Choso, o terceiro “Pintura da Morte”, tenta matar Yuji, mas desiste ao ver visões que o confundem e mudam sua perspectiva.

Mas Shibuya deixa consequências pesadas: Nanami é morto por Mahito e Nobara fica gravemente ferida, sendo presumida morta.

No desfecho do arco, “Geto”/Kenjaku desperta diversos não-feiticeiros – pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados ou tinham poderes latentes, como Tsumiki Fushiguro. O objetivo é claro: colocar feiticeiros e não-feiticeiros em rota de colisão mortal. Gojo acaba exilado da sociedade jujutsu, enquanto Yuji recebe uma nova sentença de morte, com Yuta – visto no filme Jujutsu Kaisen 0 – escolhido como seu executor.

Data de estreia da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen

A 3ª temporada de Jujutsu Kaisen estreia em 8 de janeiro de 2026 na Crunchyroll.

Quem quiser assistir antes terá a chance: os dois primeiros episódios serão exibidos antecipadamente no filme de compilação Jujutsu Kaisen: Execução, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

