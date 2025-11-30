7 melhores animes de ação de todos os tempos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escolher os melhores animes de todos os tempos nunca é simples, porque cada fã traz memórias, personagens e cenas que mudaram nossas vidas. Apesar disso, 7 obras dominaram o mundo, atravessando gerações, moldando gêneros, inspirando criadores e apresentando ao público universos impossíveis de esquecer.

One Piece

One Piece acompanha Monkey D. Luffy, um jovem que ganha poderes de borracha após comer a Gomu Gomu no Mi. Determinado a se tornar Rei dos Piratas, ele reúne uma tripulação diversa enquanto explora ilhas, governos opressores e mistérios deixados por séculos de história.

A obra impressiona pela construção de mundo complexo, conectando política, geografia e lendas a cada arco. O Governo Mundial e os Yonkou moldam conflitos que vão muito além de batalhas, envolvendo escravidão, censura e manipulação histórica. É um universo vivo, sempre expandindo.

Dragon Ball

Dragon Ball acompanha a evolução de Goku desde suas origens humildes até confrontos que ameaçam a existência do universo. A história começa com tom de aventura leve, mas rapidamente integra torneios, artes marciais, viagens espaciais e batalhas contra vilões como Freeza, Cell e Majin Boo, cada um deixando marca cultural gigante.

A obra estabeleceu os pilares do shonen: treinamento intenso, superação constante, rivalidades icônicas e transformações que elevaram o padrão visual da época. Dragon Ball também teve papel decisivo na popularização do anime fora do Japão.

Naruto

Naruto acompanha Naruto Uzumaki, um órfão rejeitado pela vila por carregar a Raposa de Nove Caudas dentro de si. Determinado a ser reconhecido, ele segue o caminho ninja enquanto descobre a verdade sobre seu passado, o sistema político das vilas e rivalidades profundas que moldam sua jornada.

O anime constrói um universo rico, com jutsus, clãs históricos, kekkei genkai e missões que variam de espionagem a operações militares. O relacionamento com Sasuke se torna eixo emocional da história, representando amizade, inveja, dor e redenção.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Fullmetal Alchemist: Brotherhood segue os irmãos Edward e Alphonse Elric, que pagam o preço por violar a lei máxima da alquimia ao tentar reviver a mãe. Em busca de recuperar seus corpos, eles investigam o exército, enfrentam Homúnculos e descobrem uma conspiração ligada a genocídios e manipulação estatal em escala nacional.

O sistema de alquimia, baseado na troca equivalente, cria regras claras que tornam os conflitos estratégicos e cheios de consequências. Nada acontece de graça, cada poder exige sacrifício, cada decisão tem peso moral. Isso diferencia Fullmetal Alchemist: Brotherhood de outros shonen mais “livres”.

Death Note

Em Death Note, Light Yagami encontra um caderno que permite matar qualquer pessoa ao escrever seu nome. Com a habilidade nas mãos, Light cria a figura de “Kira”, enquanto tenta estabelecer um mundo perfeito. Do outro lado, surge L, um detetive excêntrico capaz de rivalizar com sua inteligência.

O anime se apoia em tensão psicológica, manipulação e estratégias brilhantes dos dois protagonistas. As interações entre Light e L é quase uma partida de xadrez, com decisões silenciosas que mudam o rumo da investigação. É um thriller que prende do início ao fim.

Attack on Titan

Attack on Titan começa dentro de muralhas que protegem a humanidade de Titãs devoradores de pessoas. Após um ataque devastador, Eren Yeager se junta à Tropa de Exploração, determinado a eliminar os monstros. Porém, a verdade sobre os Titãs revela uma guerra étnica que ultrapassa as fronteiras iniciais.

A obra mistura política, terror, ação militar e dilemas éticos. A descoberta de que existem civilizações externas transforma totalmente o enredo, que passa de “humanos vs monstros” para uma discussão sobre ódio, propaganda e ciclos de violência. É uma virada narrativa impressionante.

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion acompanha Shinji Ikari, chamado para pilotar o EVA-01, uma arma biológica usada para combater anjos misteriosos. A série combina confrontos mecha com um mergulho profundo em traumas, depressão, abandono e crises existenciais, algo raro na época de lançamento.

A NERV, organização responsável pelos EVAs, esconde experimentos envolvendo clonagem, engenharia humana e planos para alterar o futuro da humanidade. Esses segredos revelam uma trama complexa de manipulação e filosofia, que se torna centro do enredo conforme a história avança.

