One Punch Man: Quando estreia o 8º episódio da 3ª temporada?
Clique aqui e escute a matéria
Apesar das críticas à qualidade da animação de One-Punch Man, os fãs estão ansiosos para o próximo capítulo da 3ª temporada, o oitavo, intitulado “Ninja Tale”.
No episódio anterior, “Counterstrike”, os heróis caíram em uma emboscada mortal assim que chegaram à Cidade Z. Enquanto isso, Gyoro-Gyoro observa a batalha à distância, e os heróis da Classe A entram em cena para ajudar.
Para ficar por dentro da saga, confira a seguir quando estreia o oitavo episódio.
Cronograma
No Brasil, os novos episódios de One Punch Man são lançados sempre aos domingos, a partir das 11h45 (horário de Brasília). O oitavo episódio vai ser disponibilizado pela Netflix neste domingo, 30 de novembro.
A terceira temporada contará com um total de 12 episódios, com o grande final previsto para o dia 28 de dezembro. Confira a seguir o calendário de lançamento dos próximos episódios:
- Episódio 1 – 12 de outubro
- Episódio 2 – 19 de outubro
- Episódio 3 – 26 de outubro
- Episódio 4 – 2 de novembro
- Episódio 5 – 9 de novembro
- Episódio 6 – 16 de novembro
- Episódio 7 – 23 de novembro
- Episódio 8 – 30 de novembro
- Episódio 9 – 7 de dezembro
- Episódio 10 – 14 de dezembro
- Episódio 11 – 21 de dezembro
- Episódio 12 (final) – 28 de dezembro
Sinopse do 8º episódio
Aguardando Flashy Flash, que havia avançado para o subsolo, estavam Gale Wind e Hellfire Flame. Embora sejam oriundos da mesma ‘vila’, ambos se tornaram monstros de nível de desastre: Dragão. Tendo abandonado o orgulho ninja, os dois o atacam juntos com uma técnica assassina implacável!
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As duas temporadas de One Punch Man estão disponíveis na Netflix. A terceira começou a ser exibida em 12 de outubro pela Netflix. O Crunchyroll também vai lançar os novos episódios no Brasil.
O post One Punch Man: Quando estreia o 8º episódio da 3ª temporada? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.