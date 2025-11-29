One Punch Man: Quando estreia o 8º episódio da 3ª temporada?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

One Punch Man

Apesar das críticas à qualidade da animação de One-Punch Man, os fãs estão ansiosos para o próximo capítulo da 3ª temporada, o oitavo, intitulado “Ninja Tale”.

No episódio anterior, “Counterstrike”, os heróis caíram em uma emboscada mortal assim que chegaram à Cidade Z. Enquanto isso, Gyoro-Gyoro observa a batalha à distância, e os heróis da Classe A entram em cena para ajudar.

Para ficar por dentro da saga, confira a seguir quando estreia o oitavo episódio.

One Punch Man

Cronograma

No Brasil, os novos episódios de One Punch Man são lançados sempre aos domingos, a partir das 11h45 (horário de Brasília). O oitavo episódio vai ser disponibilizado pela Netflix neste domingo, 30 de novembro.

A terceira temporada contará com um total de 12 episódios, com o grande final previsto para o dia 28 de dezembro. Confira a seguir o calendário de lançamento dos próximos episódios:

Episódio 1 – 12 de outubro

Episódio 2 – 19 de outubro

Episódio 3 – 26 de outubro

Episódio 4 – 2 de novembro

Episódio 5 – 9 de novembro

Episódio 6 – 16 de novembro

Episódio 7 – 23 de novembro

Episódio 8 – 30 de novembro

Episódio 9 – 7 de dezembro

Episódio 10 – 14 de dezembro

Episódio 11 – 21 de dezembro

Episódio 12 (final) – 28 de dezembro

Sinopse do 8º episódio

Aguardando Flashy Flash, que havia avançado para o subsolo, estavam Gale Wind e Hellfire Flame. Embora sejam oriundos da mesma ‘vila’, ambos se tornaram monstros de nível de desastre: Dragão. Tendo abandonado o orgulho ninja, os dois o atacam juntos com uma técnica assassina implacável!

As duas temporadas de One Punch Man estão disponíveis na Netflix. A terceira começou a ser exibida em 12 de outubro pela Netflix. O Crunchyroll também vai lançar os novos episódios no Brasil.

O post One Punch Man: Quando estreia o 8º episódio da 3ª temporada? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.